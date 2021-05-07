https://ria.ru/20210507/obstrely-1731361927.html

В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны Украины

В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны Украины

Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:11

2021-05-07T06:11

2021-05-07T11:16

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

лнр

донбасс

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Пасечник охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения как "стабильно напряженную"."После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу. Мы точно знаем, что применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории", - подчеркнул Пасечник. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С 27 июля прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210507/donbass-1731359572.html

https://ria.ru/20210507/bespilotnik-1731357287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, донбасс, украина, в мире