Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/obstrely-1731361927.html
В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны Украины
В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны Украины
Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:11
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
лнр
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152101/53/1521015369_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_8c3579c2ecc44ca4ce508791871d5598.jpg
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Пасечник охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения как "стабильно напряженную"."После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу. Мы точно знаем, что применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории", - подчеркнул Пасечник. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С 27 июля прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/donbass-1731359572.html
https://ria.ru/20210507/bespilotnik-1731357287.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152101/53/1521015369_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_5d0de84f449c4c2af1b283f952677bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, донбасс, украина, в мире

В ЛНР заявили о пятикратном увеличении числа обстрелов со стороны Украины

06:11 07.05.2021 (обновлено: 11:16 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Пасечник охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения как "стабильно напряженную".
"Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье. Во всяком случае, как минимум по нашей стороне не велись обстрелы из тяжелого вооружения, из минометов. То есть была относительная тишина", - сказал собеседник агентства.
"После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу. Мы точно знаем, что применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории", - подчеркнул Пасечник.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
03:08
Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С 27 июля прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:58
Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРДонбассУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния