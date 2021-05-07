https://ria.ru/20210507/more-1731398546.html

В Крыму ответили на сравнение Черного моря с "озером НАТО"

В Крыму ответили на сравнение Черного моря с "озером НАТО"

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T13:50

2021-05-07T13:50

2021-05-07T17:24

черное море

нато

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал "провокационной выходкой" сравнение Черного моря с "озером НАТО".Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который заявил, что Черное море частично превратилось в озеро НАТО, а безопасность в этом регионе стала неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса."Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — сказал Молохов РИА Новости.По его словам, наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб за последние годы увеличились в разы.В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В российском МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов

https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html

https://ria.ru/20210506/nato-1731301614.html

черное море

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, нато, республика крым, в мире