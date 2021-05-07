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В Крыму ответили на сравнение Черного моря с "озером НАТО"
В Крыму ответили на сравнение Черного моря с "озером НАТО"
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T13:50
2021-05-07T17:24
черное море
нато
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал "провокационной выходкой" сравнение Черного моря с "озером НАТО".Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который заявил, что Черное море частично превратилось в озеро НАТО, а безопасность в этом регионе стала неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса."Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — сказал Молохов РИА Новости.По его словам, наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб за последние годы увеличились в разы.В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В российском МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов
https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html
https://ria.ru/20210506/nato-1731301614.html
черное море
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черное море, нато, республика крым, в мире

В Крыму ответили на сравнение Черного моря с "озером НАТО"

13:50 07.05.2021 (обновлено: 17:24 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкПорт в Севастополе
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Петросян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал "провокационной выходкой" сравнение Черного моря с "озером НАТО".
Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который заявил, что Черное море частично превратилось в озеро НАТО, а безопасность в этом регионе стала неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.
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"Крымчан не может не возмущать подобная провокационная выходка высокопоставленного западного дипломата", — сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, наращивание присутствия альянса в акватории Черного моря и активность его разведывательных служб за последние годы увеличились в разы.

"Наш Черноморский флот никогда не позволит кораблям НАТО господствовать в Черном море, как бы им ни хотелось расширить на этот регион свою экспансию", — подчеркнул Молохов.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
В российском МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов
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