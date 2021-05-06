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Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО
Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО
Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T21:14
2021-05-06T21:45
россия
богдан ауреску
нато
дмитрий песков
москва
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КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску."Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в "русское".Ауреску добавил, что Бухарест обеспокоен массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе". Как отметил глава румынского ведомства, безопасность в районе Черного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".Как указывали в МИД, Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, богдан ауреску, нато, дмитрий песков, москва, европа

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

21:14 06.05.2021 (обновлено: 21:45 06.05.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску.
"Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в "русское".
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной
Ауреску добавил, что Бухарест обеспокоен массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе". Как отметил глава румынского ведомства, безопасность в районе Черного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО".
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".
Как указывали в МИД, Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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РоссияБогдан АурескуНАТОДмитрий ПесковМоскваЕвропа
 
 
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