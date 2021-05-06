https://ria.ru/20210506/nato-1731345124.html

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

Глава МИД Румынии заявил о превращении Черного моря в озеро НАТО

Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:14

2021-05-06T21:14

2021-05-06T21:45

россия

богдан ауреску

нато

дмитрий песков

москва

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598272398_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5ae2fdaa0eae9c3959ca36e86b2d1ae0.jpg

КИШИНЕВ, 6 мая — РИА Новости. Черное море "частично превратилось в озеро" НАТО, считает глава МИД Румынии Богдан Ауреску."Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, как НАТО может помешать превращению Черного моря в "русское".Ауреску добавил, что Бухарест обеспокоен массивной "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе". Как отметил глава румынского ведомства, безопасность в районе Черного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО".В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".Как указывали в МИД, Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210506/nato-1731301614.html

https://ria.ru/20210506/ucheniya-1731249985.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдан ауреску, нато, дмитрий песков, москва, европа