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https://ria.ru/20210507/malysheva-1731392743.html
СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках
СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках
Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после того, как она привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:51
2021-05-07T15:45
елена малышева
ленинград
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после того, как она привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии, пишет URA.RU.По данным портала, одна из читательниц Малышевой посетовала на ее странице в Instagram на нехватку пенсии для того, чтобы питаться по советам врача и купить ее курс по похудению. В ответ телеведущая напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей и призвала не оправдывать себя подобным образом. Она также отметила, что набору веса способствует чрезмерное потребление калорийной пищи. Издание отмечает, что позднее пост был удален."Сытый голодного не разумеет. Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная", — написала пользователь Елена."Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить!" — написал другой комментатор. "Малышева точно медик?" — задался вопросом пользователь под ником Первоуралец."Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей", — написал читатель под ником Русский.
https://ria.ru/20210310/malysheva-1600567584.html
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елена малышева, ленинград, общество

СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках

12:51 07.05.2021 (обновлено: 15:45 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после того, как она привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии, пишет URA.RU.
По данным портала, одна из читательниц Малышевой посетовала на ее странице в Instagram на нехватку пенсии для того, чтобы питаться по советам врача и купить ее курс по похудению. В ответ телеведущая напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей и призвала не оправдывать себя подобным образом. Она также отметила, что набору веса способствует чрезмерное потребление калорийной пищи. Издание отмечает, что позднее пост был удален.
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом
"Сытый голодного не разумеет. Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная", — написала пользователь Елена.
"Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить!" — написал другой комментатор.
"Малышева точно медик?" — задался вопросом пользователь под ником Первоуралец.
"Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей", — написал читатель под ником Русский.
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