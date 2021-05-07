https://ria.ru/20210507/malysheva-1731392743.html

СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках

СМИ: подписчики осудили Малышеву за напоминание пенсионерам о блокадниках

Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после того, как она привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:51

2021-05-07T12:51

2021-05-07T15:45

елена малышева

ленинград

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Сети жестко раскритиковали врача и телеведущую Елену Малышеву после того, как она привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии, пишет URA.RU.По данным портала, одна из читательниц Малышевой посетовала на ее странице в Instagram на нехватку пенсии для того, чтобы питаться по советам врача и купить ее курс по похудению. В ответ телеведущая напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей и призвала не оправдывать себя подобным образом. Она также отметила, что набору веса способствует чрезмерное потребление калорийной пищи. Издание отмечает, что позднее пост был удален."Сытый голодного не разумеет. Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная", — написала пользователь Елена."Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить!" — написал другой комментатор. "Малышева точно медик?" — задался вопросом пользователь под ником Первоуралец."Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте. И учить жизни пожилых людей", — написал читатель под ником Русский.

https://ria.ru/20210310/malysheva-1600567584.html

https://ria.ru/20210407/drozdov-1727174477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, ленинград, общество