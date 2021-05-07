https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731355409.html

Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом

Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом

Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чем он выражается и как с ним бороться, рассказал в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T02:11

2021-05-07T02:11

2021-05-07T02:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

алексей водовозов

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чем он выражается и как с ним бороться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.По разным оценкам, те или иные симптомы, которые не связаны с сохранением вируса в организме, остаются у 25-70% переболевших COVID-19, отметил врач. "То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", – пояснил Алексей Водовозов.Врач посоветовал восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными."То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра", – подчеркнул Алексей Водовозов.Он предупредил, что когда человек после выздоровления только начинает такие прогулки, лучше, чтобы его кто-то сопровождал и при необходимости мог помочь, потому что при постковидном синдроме силы часто оставляют внезапно и непредсказуемо. Поэтому, уточнил Алексей Водовозов, реабилитационные нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими.Врач посоветовал простое упражнение, которое поможет восстановить легкие."Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы", – объяснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210423/postkovid-1729560890.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов