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Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чем он выражается и как с ним бороться, рассказал в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T02:11
2021-05-07T02:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей водовозов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чем он выражается и как с ним бороться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.По разным оценкам, те или иные симптомы, которые не связаны с сохранением вируса в организме, остаются у 25-70% переболевших COVID-19, отметил врач. "То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", – пояснил Алексей Водовозов.Врач посоветовал восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными."То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра", – подчеркнул Алексей Водовозов.Он предупредил, что когда человек после выздоровления только начинает такие прогулки, лучше, чтобы его кто-то сопровождал и при необходимости мог помочь, потому что при постковидном синдроме силы часто оставляют внезапно и непредсказуемо. Поэтому, уточнил Алексей Водовозов, реабилитационные нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими.Врач посоветовал простое упражнение, которое поможет восстановить легкие."Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы", – объяснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210423/postkovid-1729560890.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей водовозов

Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом

02:11 07.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все больше пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции сталкиваются с постковидным синдромом. В чем он выражается и как с ним бороться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
По разным оценкам, те или иные симптомы, которые не связаны с сохранением вируса в организме, остаются у 25-70% переболевших COVID-19, отметил врач.
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"То есть вируса уже нет, ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром. В том числе он выражается в усталости, выраженной слабости, когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции", – пояснил Алексей Водовозов.
Врач посоветовал восстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам, которые, скорее всего, окажутся неподъемными.
"То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра", – подчеркнул Алексей Водовозов.
Он предупредил, что когда человек после выздоровления только начинает такие прогулки, лучше, чтобы его кто-то сопровождал и при необходимости мог помочь, потому что при постковидном синдроме силы часто оставляют внезапно и непредсказуемо. Поэтому, уточнил Алексей Водовозов, реабилитационные нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими.
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Врач посоветовал простое упражнение, которое поможет восстановить легкие.
"Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха – единица, длина выдоха – две единицы", – объяснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей Водовозов
 
 
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