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Россия и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной горке в годы войны
Россия и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной горке в годы войны
Компетентные органы ФРГ и РФ не обнаружили сведений о том, что кто-либо из карателей, которые принимали участие в геноциде гражданского населения в деревне... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:36
2021-05-07T07:36
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
ссср
в мире
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Компетентные органы ФРГ и РФ не обнаружили сведений о том, что кто-либо из карателей, которые принимали участие в геноциде гражданского населения в деревне Жестяная горка в 1941-1943 годах, жив, соответствующий запрос о правовой помощи пока находится в работе, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл.В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. При повторной эксгумации специалисты обнаружили еще около 500 останков, в Следственной комитете заявили, что в захоронениях могут покоиться порядка пяти тысяч человек. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.Благодаря обращениям РИА Новости в федеральное ведомство юстиции ФРГ, которое входит в систему Минюста и занимается вопросами оказания правовой помощи, и в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге - специально созданное в 1958 году ведомство, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру, - удалось подтвердить информацию СК о том, что немецкие офицеры руководили в Жестяной Горке подразделением вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС. Удалось установить, что один из причастных к карательным операциям в Новгородской области - уроженец Инсбрука Карл Абрам, который руководил подразделением группы развертывания (айнзацгруппа, EG) А в Новгороде, дислоцированным в Жестяной Горке, а позже был надзирателем в концлагере Аушвиц (Освенцим). Также были обнаружены данные о Герберте Бургдорфе - его имя было упомянуто в служебной переписке за подписью Абрама из Жестяной горки от 28 апреля 1942 года, фотокопию и перевод которой РИА Новости направило в Людвигсбург по запросу немецкого управления. Бургдорф считается одним из руководителей подразделений группы А в Новгороде, убит 10 мая 1945 года.Дальнейшее изучение массовых преступлений группы развертывания А с ее подразделениями были предметом запроса о правовой помощи со стороны Следственного комитета и переписки между немецким и российским ведомствами. Замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл посетил в 2020 году Москву.В конце апреля руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров заявил о возможности организовать совместно с Германией следственную группу по расследованию преступлений нацистов, вопрос об этом в настоящее время прорабатывается. Петров указал, что СК продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии. В 2019-2020 годах за рубеж было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, сказал представитель СК.
https://ria.ru/20210318/karatel-1601833147.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср, в мире

Россия и ФРГ обменялись данными о геноциде в Жестяной горке в годы войны

07:36 07.05.2021
 
© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости
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БЕРЛИН, 7 мая - РИА Новости. Компетентные органы ФРГ и РФ не обнаружили сведений о том, что кто-либо из карателей, которые принимали участие в геноциде гражданского населения в деревне Жестяная горка в 1941-1943 годах, жив, соответствующий запрос о правовой помощи пока находится в работе, заявил РИА Новости старший прокурор, заместитель главы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в немецком Людвигсбурге Томас Вилл.
"Следственный комитет России через Генпрокуратуру направил сюда многочисленные документы о комплексе преступлений в Жестяной горке, однако они не дали никакой новой информации о, возможно, все еще живых в настоящее время людях. Мы также передали в Москву имеющиеся здесь материалы", - сказал Вилл, добавив, что соответствующий запрос "в настоящее время еще открыт".
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18 марта, 16:00
СК подтвердил причастность латышского карателя к геноциду в СССР
В мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касалось событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Каратели уничтожили там тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Свидетельства о массовых расстрелах начали собирать сразу после освобождения Новгородской области от оккупации в 1944 году. При повторной эксгумации специалисты обнаружили еще около 500 останков, в Следственной комитете заявили, что в захоронениях могут покоиться порядка пяти тысяч человек. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области Сергей Килессо в беседе с РИА Новости допустил, что некоторые палачи все еще могут быть в живых.
Благодаря обращениям РИА Новости в федеральное ведомство юстиции ФРГ, которое входит в систему Минюста и занимается вопросами оказания правовой помощи, и в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге - специально созданное в 1958 году ведомство, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру, - удалось подтвердить информацию СК о том, что немецкие офицеры руководили в Жестяной Горке подразделением вспомогательной полиции при службе безопасности рейхсфюрера СС. Удалось установить, что один из причастных к карательным операциям в Новгородской области - уроженец Инсбрука Карл Абрам, который руководил подразделением группы развертывания (айнзацгруппа, EG) А в Новгороде, дислоцированным в Жестяной Горке, а позже был надзирателем в концлагере Аушвиц (Освенцим). Также были обнаружены данные о Герберте Бургдорфе - его имя было упомянуто в служебной переписке за подписью Абрама из Жестяной горки от 28 апреля 1942 года, фотокопию и перевод которой РИА Новости направило в Людвигсбург по запросу немецкого управления. Бургдорф считается одним из руководителей подразделений группы А в Новгороде, убит 10 мая 1945 года.
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18 марта, 03:07
Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
Дальнейшее изучение массовых преступлений группы развертывания А с ее подразделениями были предметом запроса о правовой помощи со стороны Следственного комитета и переписки между немецким и российским ведомствами. Замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл посетил в 2020 году Москву.
В конце апреля руководитель управления воспитательной работы СК РФ Сергей Петров заявил о возможности организовать совместно с Германией следственную группу по расследованию преступлений нацистов, вопрос об этом в настоящее время прорабатывается. Петров указал, что СК продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии и Германии. В 2019-2020 годах за рубеж было направлено шесть запросов об оказании правовой помощи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны, сказал представитель СК.
 
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