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Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму
Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму
Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах выдвинуться в Госдуму. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T21:24
2021-05-07T22:20
гнойный (вячеслав машнов)
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госдума рф
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах выдвинуться в Госдуму.Выборы депутатов Госдумы в 2021 году должны пройти в сентябре.Как заявляла в 2020 году глава ЦИК Элла Памфилова, "Зеленая альтернатива" сможет участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, так как партия получила представительство в заксобрании одного из регионов.
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гнойный (вячеслав машнов), россия, санкт-петербург, госдума рф, политика

Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму

21:24 07.05.2021 (обновлено: 22:20 07.05.2021)
 
© СТСКадр из шоу "Успех" телеканала СТС
Кадр из шоу Успех телеканала СТС - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© СТС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах выдвинуться в Госдуму.
"Я тут пообщался с друзьями из партии "Зеленая альтернатива" — там оказались очень хорошие ребята: все веганы, вегетарианцы", — рассказал артист в стриме на YouTube-канале.
Выборы депутатов Госдумы в 2021 году должны пройти в сентябре.
Как заявляла в 2020 году глава ЦИК Элла Памфилова, "Зеленая альтернатива" сможет участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, так как партия получила представительство в заксобрании одного из регионов.
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Гнойный (Вячеслав Машнов)РоссияСанкт-ПетербургГосдума РФПолитика
 
 
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