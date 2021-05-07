https://ria.ru/20210507/gosduma-1731442448.html

Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму

Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах выдвинуться в Госдуму. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T21:24

2021-05-07T21:24

2021-05-07T22:20

гнойный (вячеслав машнов)

россия

санкт-петербург

госдума рф

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, заявил о планах выдвинуться в Госдуму.Выборы депутатов Госдумы в 2021 году должны пройти в сентябре.Как заявляла в 2020 году глава ЦИК Элла Памфилова, "Зеленая альтернатива" сможет участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, так как партия получила представительство в заксобрании одного из регионов.

https://ria.ru/20210323/vybory-1602410062.html

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2021

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гнойный (вячеслав машнов), россия, санкт-петербург, госдума рф, политика