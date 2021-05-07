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В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат
В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат
Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:28
2021-05-07T11:18
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского" формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками"."Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков – одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то – приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский" формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: "Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом". Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия", - сказал Пасечник.По его мнению, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. "В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению", - отметил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат

08:28 07.05.2021 (обновлено: 11:18 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского" формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".
"Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков – одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то – приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский" формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: "Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом". Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия", - сказал Пасечник.
По его мнению, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. "В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению", - отметил он.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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