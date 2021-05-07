В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат
08:28 07.05.2021 (обновлено: 11:18 07.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского" формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками".
"Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков – одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то – приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский" формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: "Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом". Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия", - сказал Пасечник.
По его мнению, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. "В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению", - отметил он.