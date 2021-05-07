https://ria.ru/20210507/format-1731367272.html

В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат

В ЛНР оценили идею включения США в "нормандский" формат

Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:28

2021-05-07T08:28

2021-05-07T11:18

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728982718_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9affbcebe923e546a123583daf30de62.jpg

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Включение в "нормандский" формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно "нормандскому" может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам Зеленского, "может быть расширение "нормандского" формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками"."Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков – одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то – приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский" формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: "Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом". Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия", - сказал Пасечник.По его мнению, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. "В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению", - отметил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210505/savchenko-1731242930.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире