https://ria.ru/20210507/fitnes-1731382978.html

По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки

По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки

Бесплатные открытые народные фитнес-парки планируется построить в городах по всей территории России, первая постоянная площадка, оснащенная профессиональными... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:21

2021-05-07T11:21

2021-05-07T11:21

россия

министерство спорта рф

ленинградская область

саратов

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бесплатные открытые народные фитнес-парки планируется построить в городах по всей территории России, первая постоянная площадка, оснащенная профессиональными тренажерами, будет открыта в Саратове 1 июня, сообщили РИА Новости в Национальном фитнес-сообществе (НФС).Идея строительства таких парков принадлежит обладателю титула "Сильнейший человек России" Вячеславу Максюте.Сейчас уже ведутся переговоры с властями Калининградской и Ленинградской областей и с другими регионами, отметили в НФС, все парки будут построены на средства частных инвесторов, в парках будут установлены сертифицированные тренажеры российского производства. Стоимость одного парка в зависимости от масштаба проекта варьируется от 2 до 5,5 миллиона рублей.Глава НФС Елена Силина отметила, что последние всероссийские опросы россиян, которые провела организация, показали, что для систематических занятий физической культурой и спортом сегодня необходимо увеличить количество спортивных объектов и оснащенных спортивных площадок в регионах России, так как россияне отмечают недостаточное количество объектов для занятий физической культурой и спортом в непосредственной близости к дому.На площадке одновременно на безопасном расстоянии друг от друга смогут заниматься 45 человек, а за день это более 400. При средней посещаемости 2 раза в неделю охват каждой площадки составит более 2500 человек, пояснили в НФС."Подобные инициативы необходимо развивать во всех уголках страны, мы направим соответствующее предложение в министерство спорта РФ", - сказала Силина, добавив, что интерес со стороны инвесторов к этому проекту значителен.Национальное фитнес-сообщество (НФС) - официальный партнер Минспорта РФ, первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительные компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов.

https://rsport.ria.ru/20210428/sport-1730345391.html

https://ria.ru/20210506/sport-1731262372.html

россия

ленинградская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство спорта рф, ленинградская область, саратов, общество