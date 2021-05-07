https://ria.ru/20210507/filmy-1731408319.html

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Среди фильмов о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится картина "В бой идут одни старики", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:32

2021-05-07T15:32

2021-05-07T15:32

культура

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

вциом

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среди фильмов о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится картина "В бой идут одни старики", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, картина "В бой идут одни старики" нравится 27% россиян, второе место поделили "А зори здесь тихие" и "Офицеры" (по 14% соответственно), на третьей позиции - "Они сражались за Родину" (12%).Отвечая на вопрос: "Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?", большинство респондентов назвали "День Победы" (59%) и "Катюшу" (57%), также опрошенные вспомнили "Смуглянку" (31%) и "Журавли" (21%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вциом, общество