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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Среди фильмов о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится картина "В бой идут одни старики", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:32
2021-05-07T15:32
2021-05-07T15:32
культура
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вциом
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Среди фильмов о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится картина "В бой идут одни старики", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, картина "В бой идут одни старики" нравится 27% россиян, второе место поделили "А зори здесь тихие" и "Офицеры" (по 14% соответственно), на третьей позиции - "Они сражались за Родину" (12%).Отвечая на вопрос: "Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?", большинство респондентов назвали "День Победы" (59%) и "Катюшу" (57%), также опрошенные вспомнили "Смуглянку" (31%) и "Журавли" (21%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html
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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вциом, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Среди фильмов о Великой Отечественной войне россиянам больше всего нравится картина "В бой идут одни старики", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным исследования, картина "В бой идут одни старики" нравится 27% россиян, второе место поделили "А зори здесь тихие" и "Офицеры" (по 14% соответственно), на третьей позиции - "Они сражались за Родину" (12%).
Отвечая на вопрос: "Если бы 9 мая у вас была возможность спеть со своими близкими песни, посвященные Великой Отечественной войне, какие песни вы бы спели в первую очередь?", большинство респондентов назвали "День Победы" (59%) и "Катюшу" (57%), также опрошенные вспомнили "Смуглянку" (31%) и "Журавли" (21%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.