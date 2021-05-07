https://ria.ru/20210507/donbass-1731362075.html
Глава ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе находится в стадии обострения
Глава ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе находится в стадии обострения
Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, Киев срывает договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:20
2021-05-07T06:20
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, Киев срывает договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.По его словам, конфликт "является достаточно серьезным, острым"."Можно сказать, в стадии обострения вот в последние месяцы. И ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может. И в срывах всех этих договоренностей виновата однозначно Украина", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире