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Глава ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе находится в стадии обострения
Глава ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе находится в стадии обострения
Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, Киев срывает договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:20
2021-05-07T11:16
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, Киев срывает договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.По его словам, конфликт "является достаточно серьезным, острым"."Можно сказать, в стадии обострения вот в последние месяцы. И ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может. И в срывах всех этих договоренностей виновата однозначно Украина", - подчеркнул он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210507/obstrely-1731361927.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

Глава ЛНР заявил, что конфликт в Донбассе находится в стадии обострения

06:20 07.05.2021 (обновлено: 11:16 07.05.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Конфликт в Донбассе находится в стадии обострения, Киев срывает договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Называть конфликт замороженным либо тлеющим, когда регулярно обстреливаются наши территории вооруженными силами Украины из тяжелого вооружения, минометов, стрелкового оружия, когда на нашей территории гибнут люди – это абсолютно неправильно. Он далеко не тлеющий, далеко не замороженный", - сказал Пасечник.
По его словам, конфликт "является достаточно серьезным, острым".
"Можно сказать, в стадии обострения вот в последние месяцы. И ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может. И в срывах всех этих договоренностей виновата однозначно Украина", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
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