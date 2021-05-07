https://ria.ru/20210507/bespilotniki-1731378668.html
Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
Луганские ополченцы не предпринимают действий против беспилотников наблюдателей ОБСЕ, обстрелы в редких случаях возможны при отсутствии предупреждения о полетах РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:40
2021-05-07T10:40
2021-05-07T11:12
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
смм обсе
леонид пасечник
лнр
обсе
донбасс
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Луганские ополченцы не предпринимают действий против беспилотников наблюдателей ОБСЕ, обстрелы в редких случаях возможны при отсутствии предупреждения о полетах со стороны организации, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник.Представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине сообщил РИА Новости в апреле, что в Донбассе появилась тенденция к ведению прицельного огня по беспилотным летающим аппаратам (БПЛА) наблюдателей. По его словам, все эти случаи произошли в неподконтрольных правительству районах."Есть определенный порядок: перед тем, как использовать беспилотный летательный аппарат, логично было бы поставить нас в известность, в каком районе он будет летать, в каком районе он будет использоваться и что он будет смотреть. Эти моменты необходимо согласовать, потому что мы же не знаем, чей это беспилотник, и каждому солдату тоже не объяснишь. Появление беспилотника нового - оно может быть расценено как беспилотник, который прилетел с украинской стороны, как беспилотник-разведчик, который разведывает наши позиции", - заявил Пасечник РИА Новости.По его словам, в целом ОБСЕ соблюдает этот порядок."Но бывают моменты, когда не соблюдают, бывают и казусы, когда и военные наши, не понимая, чей это беспилотник, могут применить, конечно, и оружие в отношении него. Но таких случаев очень мало", - заявил глава ЛНР.Пасечник предположил, что против беспилотников ОБСЕ предпринимались действия со стороны ВСУ."СММ ОБСЕ зафиксировали перемещение (со стороны ВСУ - ред.) более 500 единиц тяжелой техники в сторону линии боевого соприкосновения. А потом вдруг неожиданно их беспилотники стали подвергаться глушению, стали подвергаться воздействиям радиоэлектронной борьбы с ними. Может быть, они увидели что-то лишнее на той территории, на украинской, поэтому их начали глушить. То есть, я считаю, что здесь целиком и полностью вина также лежит на украинской стороне", - отметил Пасечник.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
https://ria.ru/20210502/bespilotnik-1730892203.html
https://ria.ru/20210416/tekhnika-1728561701.html
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, смм обсе, леонид пасечник, лнр, обсе, донбасс, в мире
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости.
Луганские ополченцы не предпринимают действий против беспилотников наблюдателей ОБСЕ, обстрелы в редких случаях возможны при отсутствии предупреждения о полетах со стороны организации, заявил в интервью РИА Новости глава ЛНР Леонид Пасечник
.
Представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) на Украине сообщил РИА Новости в апреле, что в Донбассе появилась тенденция к ведению прицельного огня по беспилотным летающим аппаратам (БПЛА) наблюдателей. По его словам, все эти случаи произошли в неподконтрольных правительству районах.
"Есть определенный порядок: перед тем, как использовать беспилотный летательный аппарат, логично было бы поставить нас в известность, в каком районе он будет летать, в каком районе он будет использоваться и что он будет смотреть. Эти моменты необходимо согласовать, потому что мы же не знаем, чей это беспилотник, и каждому солдату тоже не объяснишь. Появление беспилотника нового - оно может быть расценено как беспилотник, который прилетел с украинской стороны, как беспилотник-разведчик, который разведывает наши позиции", - заявил Пасечник РИА Новости.
По его словам, в целом ОБСЕ
соблюдает этот порядок.
"Но бывают моменты, когда не соблюдают, бывают и казусы, когда и военные наши, не понимая, чей это беспилотник, могут применить, конечно, и оружие в отношении него. Но таких случаев очень мало", - заявил глава ЛНР
.
Пасечник предположил, что против беспилотников ОБСЕ предпринимались действия со стороны ВСУ
.
"СММ ОБСЕ зафиксировали перемещение (со стороны ВСУ - ред.) более 500 единиц тяжелой техники в сторону линии боевого соприкосновения. А потом вдруг неожиданно их беспилотники стали подвергаться глушению, стали подвергаться воздействиям радиоэлектронной борьбы с ними. Может быть, они увидели что-то лишнее на той территории, на украинской, поэтому их начали глушить. То есть, я считаю, что здесь целиком и полностью вина также лежит на украинской стороне", - отметил Пасечник.