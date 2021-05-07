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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210507/bagdasarov-1731417441.html
Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре
Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре
Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:41
2021-05-07T17:26
культура
михаил багдасаров
россия
росгосцирк
баку
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни."Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12.00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.В Росгосцирке уточнили, что коронавирус у Багдасарова не подтвердился, он умер от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, пожелание семьи - избегать мрачных тонов в венках и цветах, так как "Михаил Ашотович любил жизнь и не любил темные тона".Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.
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михаил багдасаров, россия, росгосцирк, баку

Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре

16:41 07.05.2021 (обновлено: 17:26 07.05.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинНародный артист России, художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Багдасаров
Народный артист России, художественный руководитель Нижегородского цирка Михаил Багдасаров - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.
Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни.
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"Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12.00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.
В Росгосцирке уточнили, что коронавирус у Багдасарова не подтвердился, он умер от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.
Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, пожелание семьи - избегать мрачных тонов в венках и цветах, так как "Михаил Ашотович любил жизнь и не любил темные тона".
Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.
 
КультураМихаил БагдасаровРоссияРосгосциркБаку
 
 
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