https://ria.ru/20210507/bagdasarov-1731417441.html

Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре

Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре

Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:41

2021-05-07T16:41

2021-05-07T17:26

культура

михаил багдасаров

россия

росгосцирк

баку

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни."Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12.00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.В Росгосцирке уточнили, что коронавирус у Багдасарова не подтвердился, он умер от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, пожелание семьи - избегать мрачных тонов в венках и цветах, так как "Михаил Ашотович любил жизнь и не любил темные тона".Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.

https://ria.ru/20210506/akter-1731335412.html

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михаил багдасаров, россия, росгосцирк, баку