https://ria.ru/20210507/bagdasarov-1731417441.html
Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре
Прощание с артистом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре
Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:41
2021-05-07T16:41
2021-05-07T17:26
культура
михаил багдасаров
россия
росгосцирк
баку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731083476_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_c0b1a0ad5d932b928edadacc66fc05c9.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка.Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни."Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12.00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.В Росгосцирке уточнили, что коронавирус у Багдасарова не подтвердился, он умер от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, пожелание семьи - избегать мрачных тонов в венках и цветах, так как "Михаил Ашотович любил жизнь и не любил темные тона".Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.
https://ria.ru/20210506/akter-1731335412.html
россия
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731083476_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_62d1fe478a9b87ecb3b2474e3ddf3cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил багдасаров, россия, росгосцирк, баку
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Прощание с народным артистом России
, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым
состоится 11 мая в Цирке на Цветном бульваре, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгосцирка
.
Багдасаров скончался 3 мая на 76-м году жизни.
"Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12.00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.
В Росгосцирке уточнили, что коронавирус у Багдасарова не подтвердился, он умер от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.
Как отметили в пресс-службе Росгосцирка, пожелание семьи - избегать мрачных тонов в венках и цветах, так как "Михаил Ашотович любил жизнь и не любил темные тона".
Михаил Багдасаров - народный артист России, дрессировщик хищников. Родился в 1945 году в Баку
, с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Дети Багдасарова Артур и Карина - знаменитые укротители тигров.