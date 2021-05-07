https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html

В Ленинградской области появится Аллея памяти блокадников

В Ленинградской области появится Аллея памяти блокадников

Осенью этого года в Ленинградской области должна появиться Аллея памяти о блокаде Ленинграда, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:32

2021-05-07T15:32

2021-05-07T15:32

волонтеры победы

ольга амельченкова

нева (река)

александр дрозденко

ленинград

всеволожский район

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Осенью этого года в Ленинградской области должна появиться Аллея памяти о блокаде Ленинграда, сообщили в пресс-службе областного правительства.Идея почтить память жителей блокадного Ленинграда, высадив в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны аллею деревьев около Дороги Жизни, была предложена блокадницей Ириной Уваровой, встретившей ребенком самый первый День Победы в городе на Неве.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на ее обращение откликнулись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова."Точное место, где будет располагаться новый живой памятный символ, ещё предстоит выбрать", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

нева (река)

всеволожский район

ленинградская область

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волонтеры победы, ольга амельченкова, нева (река), александр дрозденко, ленинград, всеволожский район, ленинградская область, общество