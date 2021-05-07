https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html
В Ленинградской области появится Аллея памяти блокадников
В Ленинградской области появится Аллея памяти блокадников
Осенью этого года в Ленинградской области должна появиться Аллея памяти о блокаде Ленинграда, сообщили в пресс-службе областного правительства. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:32
2021-05-07T15:32
2021-05-07T15:32
волонтеры победы
ольга амельченкова
нева (река)
александр дрозденко
ленинград
всеволожский район
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Осенью этого года в Ленинградской области должна появиться Аллея памяти о блокаде Ленинграда, сообщили в пресс-службе областного правительства.Идея почтить память жителей блокадного Ленинграда, высадив в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны аллею деревьев около Дороги Жизни, была предложена блокадницей Ириной Уваровой, встретившей ребенком самый первый День Победы в городе на Неве.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на ее обращение откликнулись губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова."Точное место, где будет располагаться новый живой памятный символ, ещё предстоит выбрать", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html
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волонтеры победы, ольга амельченкова, нева (река), александр дрозденко, ленинград, всеволожский район, ленинградская область, общество