https://ria.ru/20210506/zemletryasenie-1731278891.html

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция Министерства образования и РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:18

2021-05-06T11:18

2021-05-06T14:59

нур-султан

киргизия

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана.По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:07 по времени Нур-Султана (10:07 мск)."Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. <…> Магнитуда MPV 5,2", — говорится в сообщении.Глубина залегания очага — 15 километров.

https://ria.ru/20210502/zemletryasenie-1730895652.html

нур-султан

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нур-султан, киргизия, казахстан, в мире