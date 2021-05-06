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На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2
На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция Министерства образования и РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:18
2021-05-06T14:59
нур-султан
киргизия
казахстан
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АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана.По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:07 по времени Нур-Султана (10:07 мск)."Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. &lt;…&gt; Магнитуда MPV 5,2", — говорится в сообщении.Глубина залегания очага — 15 километров.
https://ria.ru/20210502/zemletryasenie-1730895652.html
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нур-султан, киргизия, казахстан, в мире

На границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2

11:18 06.05.2021 (обновлено: 14:59 06.05.2021)
 
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
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АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Казахстана и Киргизии, сообщила сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 13:07 по времени Нур-Султана (10:07 мск).
"Эпицентр землетрясения расположен в 199 километрах на юго-восток от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. <…> Магнитуда MPV 5,2", — говорится в сообщении.
Глубина залегания очага — 15 километров.
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