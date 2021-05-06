https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731270236.html

В Ереване началась встреча глав МИД России и Армении

В Ереване началась встреча глав МИД России и Армении

Встреча министров иностранных дел Армении и РФ Ары Айвазяна и Сергея Лаврова стартовала в Ереване, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T09:59

2021-05-06T09:59

2021-05-06T09:59

ара айвазян

россия

сергей лавров

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел Армении и РФ Ары Айвазяна и Сергея Лаврова стартовала в Ереване, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян."Стартовала тет-а-тет встреча и.о. главы МИД Республики Армения Ара Айвазяна с главой МИД России Сергеем Лавровым", - написала Нагдалян в Facebook.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.Захарова уточняла, что у Лаврова намечены переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе которых планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.

https://ria.ru/20210503/armeniya-1731007065.html

россия

армения

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ара айвазян, россия, сергей лавров, армения, в мире