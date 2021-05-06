https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

Упертые русские! Опубликованы письма немца о блокаде Ленинграда

Упертые русские! Опубликованы письма немца о блокаде Ленинграда

Газета Die Welt опубликовала письма немецкого солдата Вальтера Годеля, который участвовал в боях под Ленинградом. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:03

2021-05-06T16:03

2021-05-06T17:01

красная армия (ркка)

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

германия

ссср

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Упертые русские! Опубликованы письма немецкого солдата о блокаде Ленинграда

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Газета Die Welt опубликовала письма немецкого солдата Вальтера Годеля, который участвовал в боях под Ленинградом.Военный писал родственникам, что путь на Восточный фронт стал для него "лучшим впечатлением за всю жизнь". Годель был сыном простого немецкого крестьянина и прежде не выезжал за пределы родной деревни в Швабии. Он воевал в составе 18-й армии Группы "Север". Немецкие войска вплотную подошли к Ленинграду и взяли его в осаду, которая в течение трех лет стоила жизни почти миллиону жителей города. Солдат в письмах называл блокаду города "неплохим" событием.В сентябре 1941 года Годель прислал домой письмо: "У меня все всегда замечательно. Вчера состоялось мое первое боевое крещение". Сначала его восторг разделяли многие солдаты вермахта. Однако вскоре им пришлось познакомиться с другой стороной "путешествия", говорится в статье."Тут уже два дня лежит снег, а еще очень холодно. <…> Тут нет ни сена, ни соломы — вообще ничего, потому что людям пришлось отправиться в путь во время сбора урожая", — писал он.Годель также отмечал, что "семьдесят пять процентов всего имущества сожжено". В последующие месяцы от мороза, достигавшего -40 градусов, погибли сотни тысяч человек. Гитлер добивался, чтобы Ленинград в буквальном смысле вымер от голода, говорится в статье. Когда Красная армия прорвала оборону вермахта южнее Ленинграда, несколько тысяч немецких солдат попали в Холмский котел. Им на помощь пришел батальон, в составе которого воевал и Годель."Мы шесть раз шли в атаку и так и не смогли пробиться. На седьмой раз нам это наконец удалось — ценой тяжелых боев и больших потерь… Но русские сумели вновь сжать тиски и заперли нас", — написал он.В битве за Холм множество немецких солдат погибли от голода, холода и болезней. Годель получил обморожение и в конце февраля был эвакуирован танковыми войсками. Его батальон потерял убитыми и ранеными 383 человека. А тяжелые бои продолжались до самого мая.От былого восторга и "замечательного" настроения Годеля не осталось и следа. Сестре Марии он написал о ее маленьком сыне: "Если он когда-нибудь вздумает играть в войну, я его выпорю и лучше научу его танцевать".В ноябре 1943 года Годель сообщил, что его отряд попал в критическую ситуацию."Во всяком случае, я пока здоров и, несмотря ни на что, надеюсь, что мы еще увидимся!" — говорится в письме.Спустя месяц после окончательного прорыва блокады Ленинграда Вальтер Годель получил тяжелое ранение 27 февраля 1944 года в боях под Невелем и в тот же вечер умер.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210503/anglichane-1730957339.html

https://ria.ru/20210430/nato-1730604649.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная армия (ркка), блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, ссср