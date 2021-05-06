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Медведчук впервые попал в список богатейших людей Украины
Медведчук впервые попал в список богатейших людей Украины
Forbes Украина обновил список богатейших людей страны, в него впервые попал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:30
2021-05-06T17:41
константин жеваго
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
игорь коломойский
украина
в мире
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Forbes Украина обновил список богатейших людей страны, в него впервые попал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, сразу на 12-е место, сообщается на сайте издания.Forbes Украина в марте уже публиковал рейтинг богатейших людей Украины. С тех пор тройка богатейших людей не изменилась."Восемь первых позиций рейтинга занимают миллиардеры: Ринат Ахметов ($7,6 млрд), Виктор Пинчук ($2,5 млрд), Константин Жеваго ($2,4 млрд), Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Александр и Галина Герега ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд)", - отмечается на сайте издания.В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Состояние первой сотни возросло на 42%, до 44,5 миллиарда долларов."За год список обновился на 21%, 14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд. Среди новых участников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн) и другие. Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков преимущественно представители отраслей IT и энергетики", - сообщает издание.Уточняется, что на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - "нефти, стали, пшеницы и кукурузы".
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константин жеваго, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, игорь коломойский, украина, в мире

Медведчук впервые попал в список богатейших людей Украины

17:30 06.05.2021 (обновлено: 17:41 06.05.2021)
 
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Forbes Украина обновил список богатейших людей страны, в него впервые попал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, сразу на 12-е место, сообщается на сайте издания.
Forbes Украина в марте уже публиковал рейтинг богатейших людей Украины. С тех пор тройка богатейших людей не изменилась.
"Восемь первых позиций рейтинга занимают миллиардеры: Ринат Ахметов ($7,6 млрд), Виктор Пинчук ($2,5 млрд), Константин Жеваго ($2,4 млрд), Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Александр и Галина Герега ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд)", - отмечается на сайте издания.
В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Состояние первой сотни возросло на 42%, до 44,5 миллиарда долларов.
"За год список обновился на 21%, 14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд. Среди новых участников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн) и другие. Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков преимущественно представители отраслей IT и энергетики", - сообщает издание.
Уточняется, что на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров - "нефти, стали, пшеницы и кукурузы".
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Константин ЖевагоОппозиционная платформа - За жизньПетр ПорошенкоИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
 
 
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