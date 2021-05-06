https://ria.ru/20210506/siriya-1731349878.html

Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции в Сирии

Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции в Сирии

Возглавляемая США коалиция стала активнее перемещать военную технику на востоке Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T22:17

2021-05-06T22:17

2021-05-06T22:58

война в сирии

сирия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Возглавляемая США коалиция стала активнее перемещать военную технику на востоке Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов."Вызывает обеспокоенность увеличение интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил <...> коалиции", — сказал он.По словам контр-адмирала, Дамаск может самостоятельно справиться с террористическими ячейками на территории страны, а присутствие там воинских контингентов коалиции незаконно и противоречит нормам международного права."Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США, наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования", — считает Карпов.Гражданский конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ* и начале вывода своих подразделений с территории САР. В отдельных районах арабской республики продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию против ИГ* — без разрешения государственных властей. Бывший президент США Дональд Трамп еще до избрания в 2016 году обещал вывести войска из страны, а в декабре 2018-го объявил об этом. Однако позднее он принял решение оставить часть военных для охраны нефтяных месторождений, доходы от которых частично поступают союзным Штатам "Сирийским демократическим силам".Официальные власти Сирии считают эти действия оккупацией. Дамаск неоднократно заявлял, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210506/siriya-1731256061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире