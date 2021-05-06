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Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади

Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:41

2021-05-06T15:41

2021-05-06T15:41

россия

день победы

парад победы

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

москва

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая", - сказал Песков.Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.

россия

москва

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2021

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Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. 2021-05-06T15:41 true PT1M49S

Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. 2021-05-06T15:41 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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