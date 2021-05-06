Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/shoygu-1731311692.html
Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади
Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади
Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:41
2021-05-06T15:41
россия
день победы
парад победы
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731187666_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_f1db82f3962a2386d7a2ac4cd4983d20.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая", - сказал Песков.Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
2021-05-06T15:41
true
PT1M49S
Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
2021-05-06T15:41
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731187666_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_7e9281d67102085c80e748379e0ecc94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, день победы, парад победы, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, москва, общество
Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2021-05-06T15:41
true
PT1M49S

Шойгу доложил Путину о подготовке к параду Победы на Красной площади

15:41 06.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Тяжелые транспортные самолеты Ил-76 в небе во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня президент РФ Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая", - сказал Песков.
Первая ночная репетиция на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая. Ранее пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.
Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
 
РоссияДень ПобедыПарад ПобедыДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния