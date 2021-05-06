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В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении
В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении
Власти Нидерландов упростили процедуру изменения пола в свидетельстве о рождении: теперь изменить пол могут даже дети младше 16 лет и для этого не потребуется... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:43
2021-05-06T11:43
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Нидерландов упростили процедуру изменения пола в свидетельстве о рождении: теперь изменить пол могут даже дети младше 16 лет и для этого не потребуется заключение врача или психолога."Лица, гендерная идентичность которых не соответствует полу, определенному при рождении, могут при определенных условиях изменить свой пол в свидетельстве о рождении. Эти условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь после оценки закона процедура упрощена ещё больше", - говорится в сообщении правительства.Как пояснили в кабмине, на этой неделе министр правовой защиты Сандер Деккер представил в нижнюю палату законодательную поправку, которая, среди прочего, отменяет возрастные ограничения для этой процедуры и необходимость получения экспертного заключения."Прежде всего аннулируется заключение эксперта, в котором врач или психолог устанавливает, достаточно ли человек убежден в его принадлежности к противоположному полу. По словам поставщиков медицинских услуг, это невозможно определить, а ассоциации, в том числе голландская организация по вопросам полового многообразия, считают это нарушением права на самоопределение личности", - заявили в голландском правительстве.Вместо этого процедура разделена на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через четыре-двенадцать недель.Отмена возрастных ограничений означает, что дети меньше 16 лет тоже могут изменить пол. Для этого достаточно будет обратиться в суд.
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нидерланды, в мире

В Нидерландах дети смогут изменить пол в свидетельстве о рождении

11:43 06.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Власти Нидерландов упростили процедуру изменения пола в свидетельстве о рождении: теперь изменить пол могут даже дети младше 16 лет и для этого не потребуется заключение врача или психолога.
"Лица, гендерная идентичность которых не соответствует полу, определенному при рождении, могут при определенных условиях изменить свой пол в свидетельстве о рождении. Эти условия были смягчены еще в 2014 году с принятием закона о трансгендерах, и теперь после оценки закона процедура упрощена ещё больше", - говорится в сообщении правительства.
Как пояснили в кабмине, на этой неделе министр правовой защиты Сандер Деккер представил в нижнюю палату законодательную поправку, которая, среди прочего, отменяет возрастные ограничения для этой процедуры и необходимость получения экспертного заключения.
"Прежде всего аннулируется заключение эксперта, в котором врач или психолог устанавливает, достаточно ли человек убежден в его принадлежности к противоположному полу. По словам поставщиков медицинских услуг, это невозможно определить, а ассоциации, в том числе голландская организация по вопросам полового многообразия, считают это нарушением права на самоопределение личности", - заявили в голландском правительстве.
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Вместо этого процедура разделена на два этапа: письменное заявление о желании изменить пол и подтверждение этого намерения через четыре-двенадцать недель.
Отмена возрастных ограничений означает, что дети меньше 16 лет тоже могут изменить пол. Для этого достаточно будет обратиться в суд.
 
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