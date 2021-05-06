https://ria.ru/20210506/perestrelka-1731353575.html

В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции

В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции

Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-06T23:53

2021-05-06T23:53

2021-05-07T00:59

рио-де-жанейро (город)

amnesty international

в мире

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате которой погибли 24 предполагаемых преступника и один полицейский."Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?" - говорится в сообщениях организации в Twitter.Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.

https://ria.ru/20210506/pogibshie-1731332686.html

рио-де-жанейро (город)

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рио-де-жанейро (город), amnesty international, в мире