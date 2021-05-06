Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/perestrelka-1731353575.html
В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции
В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции
Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-06T23:53
2021-05-07T00:59
рио-де-жанейро (город)
amnesty international
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731343414_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_1fd48d8a35d073e30fe61989be36ca42.jpg
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате которой погибли 24 предполагаемых преступника и один полицейский."Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?" - говорится в сообщениях организации в Twitter.Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.
https://ria.ru/20210506/pogibshie-1731332686.html
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731343414_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5deda93671681f8bbec8e48479a3746a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рио-де-жанейро (город), amnesty international, в мире

В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции

23:53 06.05.2021 (обновлено: 00:59 07.05.2021)
 
© REUTERS / Ricardo MoraesПолицейская операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Полицейская операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в районе Жакарезинью в Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / Ricardo Moraes
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате которой погибли 24 предполагаемых преступника и один полицейский.
"Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?" - говорится в сообщениях организации в Twitter.
Рио-де-Жанейро после перестрелки в метро. Кадры очевидцев - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 18:46
В Рио-де-Жанейро 25 человек погибли в результате перестрелки в метро
Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.
По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.
Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.
 
Рио-де-Жанейро (город)Amnesty InternationalВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния