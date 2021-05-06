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В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции
В Бразилии просят объяснить гибель 25 человек при полицейской операции
Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-06T23:53
2021-05-06T23:53
2021-05-07T00:59
рио-де-жанейро (город)
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Бразильский филиал Amnesty International обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате которой погибли 24 предполагаемых преступника и один полицейский."Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?" - говорится в сообщениях организации в Twitter.Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.
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рио-де-жанейро (город), amnesty international, в мире
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости.
Бразильский филиал Amnesty International
обратился к губернатору штата Рио-де-Жанейро
Клаудио Кастро с просьбой объяснить полицейскую операцию, в результате которой погибли 24 предполагаемых преступника и один полицейский.
"Губернатору Клаудио Кастро нечего сказать о резне в Жакарезинью?" - говорится в сообщениях организации в Twitter
.
Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.
По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.
Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.