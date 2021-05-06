https://ria.ru/20210506/onischenko-1731278693.html

Онищенко прокомментировал выбор Moderna лучшей вакциной

Онищенко прокомментировал выбор Moderna лучшей вакциной

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что американская Moderna, признанная лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:16

2021-05-06T11:16

2021-05-06T14:21

распространение коронавируса

вакцина moderna

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

геннадий онищенко

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что американская Moderna, признанная лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе вакцин, вряд ли применима для гуманитарных целей вакцинирования, российский "Спутник V" мог бы "убедительно потягаться" с конкурентами, если бы был объявлен такой конкурс.В беседе с корреспондентом РИА Новости Онищенко отметил, что американская вакцина "дороже, чем наша, и вряд ли может быть применима для тех гуманитарных целей, для которых нужно применять вакцины". В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне"."Если бы Всемирная организация здравоохранения объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно", - считает Онищенко.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731273945.html

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731275296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина moderna, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, общество