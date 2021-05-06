Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/onischenko-1731278693.html
Онищенко прокомментировал выбор Moderna лучшей вакциной
Онищенко прокомментировал выбор Moderna лучшей вакциной
Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что американская Moderna, признанная лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:16
2021-05-06T14:21
распространение коронавируса
вакцина moderna
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
геннадий онищенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600058684_0:176:2941:1830_1920x0_80_0_0_28feec2c720df34a3398a93904af0bd4.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что американская Moderna, признанная лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе вакцин, вряд ли применима для гуманитарных целей вакцинирования, российский "Спутник V" мог бы "убедительно потягаться" с конкурентами, если бы был объявлен такой конкурс.В беседе с корреспондентом РИА Новости Онищенко отметил, что американская вакцина "дороже, чем наша, и вряд ли может быть применима для тех гуманитарных целей, для которых нужно применять вакцины". В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне"."Если бы Всемирная организация здравоохранения объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно", - считает Онищенко.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731273945.html
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731275296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600058684_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_87fe36f41790843078f03882af53c34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина moderna, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал выбор Moderna лучшей вакциной

11:16 06.05.2021 (обновлено: 14:21 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что американская Moderna, признанная лучшей вакциной от COVID–19 на Всемирном конгрессе вакцин, вряд ли применима для гуманитарных целей вакцинирования, российский "Спутник V" мог бы "убедительно потягаться" с конкурентами, если бы был объявлен такой конкурс.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Онищенко отметил, что американская вакцина "дороже, чем наша, и вряд ли может быть применима для тех гуманитарных целей, для которых нужно применять вакцины". В четверг директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург говорил, что решение признать Moderna лучшей среди вакцин является экономико-политическим, так как признать "Спутник V" означало бы "отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был... в Вашингтоне".
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
10:36Распространение коронавируса
Гинцбург прокомментировал выбор лучшей вакцины на Всемирном конгрессе
"Если бы Всемирная организация здравоохранения объявила конкурс вакцин, которые могли бы быть за умеренную цену приобретены для стран, которые никогда не имели и не будут в ближайшее время иметь вакцинное производство, я думаю, мы бы с ними там потягались достаточно убедительно", - считает Онищенко.
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Вакцинация от COVID-2019 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
10:48
Критерии признания вакцины Moderna лучшей непонятны, заявил инфекционист
 
Распространение коронавирусаВакцина ModernaКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Геннадий ОнищенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния