https://ria.ru/20210506/nato-1731301614.html

Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной

Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:36

2021-05-06T14:36

2021-05-06T14:36

россия

жозеп боррель

совет ес

нато

дмитрий песков

йенс столтенберг

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение"."Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения, от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии, до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны… Мы наблюдали некоторое сокращение российских сил, но десятки тысяч остаются", - сказал он.По словам генсека, РФ сохраняет у границ Украины значительное число техники и вооружений. "НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что "по-прежнему у границ Украины остается больше российских военных, чем до последней эскалации напряженности".Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза выразили желание обсудить в ходе встречи в четверг ситуацию на российско-украинской границе.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html

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россия

украина

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россия, жозеп боррель, совет ес, нато, дмитрий песков, йенс столтенберг, украина, в мире