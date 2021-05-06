Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение".
По словам генсека, РФ сохраняет у границ Украины значительное число техники и вооружений. "НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что "по-прежнему у границ Украины остается больше российских военных, чем до последней эскалации напряженности".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза выразили желание обсудить в ходе встречи в четверг ситуацию на российско-украинской границе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.