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Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной
Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:36
2021-05-06T14:36
россия
жозеп боррель
совет ес
нато
дмитрий песков
йенс столтенберг
украина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение"."Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения, от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии, до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны… Мы наблюдали некоторое сокращение российских сил, но десятки тысяч остаются", - сказал он.По словам генсека, РФ сохраняет у границ Украины значительное число техники и вооружений. "НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что "по-прежнему у границ Украины остается больше российских военных, чем до последней эскалации напряженности".Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза выразили желание обсудить в ходе встречи в четверг ситуацию на российско-украинской границе.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210506/blinken-1731288446.html
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россия, жозеп боррель, совет ес, нато, дмитрий песков, йенс столтенберг, украина, в мире

Глава НАТО заявил о "военном присутствии" России у границ с Украиной

14:36 06.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед участием в заседании Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение".
"Мы также обсудим Россию, агрессивную модель поведения, от опасных операций спецслужб в Болгарии и Чехии, до значительного усиления военного потенциала у границ Украины и на территории этой страны… Мы наблюдали некоторое сокращение российских сил, но десятки тысяч остаются", - сказал он.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
12:44
Блинкен призвал Россию "прекратить агрессию" против Украины
По словам генсека, РФ сохраняет у границ Украины значительное число техники и вооружений. "НАТО должна оставаться бдительной и внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что "по-прежнему у границ Украины остается больше российских военных, чем до последней эскалации напряженности".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел союза выразили желание обсудить в ходе встречи в четверг ситуацию на российско-украинской границе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
04:08
Глава МИД Украины заявил об угрозе "ползучей аннексии" со стороны России
 
РоссияЖозеп БоррельСовет ЕСНАТОДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
 
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