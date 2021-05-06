https://ria.ru/20210506/maski-1731281496.html

Жителей Петербурга призвали носить маски во время празднования Дня Победы

Жителей Петербурга призвали носить маски во время празднования Дня Победы

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил жителей города тщательно соблюдать масочный режим в людных местах в День Победы, чтобы позаботиться о здоровье... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:35

2021-05-06T11:35

2021-05-06T11:35

день победы

ленинградская область

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152023/55/1520235537_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_b61c22075c7f55e4af64825ed620025c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил жителей города тщательно соблюдать масочный режим в людных местах в День Победы, чтобы позаботиться о здоровье ветеранов Великой Отечественной войны и всех пожилых, кто примет участие в торжествах."Понимаю, что все уже устали от ограничений, но прошу всех петербуржцев подумать о пожилых людях – они очень уязвимы перед вирусом. В этот день они выйдут на улицы города, чтобы принять участие в праздновании священного дня Победы. Прошу вас проявить о них заботу и соблюдать масочный режим в людных местах", - написал Эргашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Они перенесли тяготы войны, а ношение маски – самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности", - добавил Эргашев.Вице-губернатор Петербурга напомнил, что парад Победы на Дворцовой площади 9 мая, как и остальные торжественные мероприятия, пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.Как сообщали городские власти, всего планируется провести более 150 мероприятий во всех районах города. Западный военный округ в четверг организует уличные концерты для ветеранов, которые проживают в учреждениях социального обслуживания. Возложения цветов к мемориалам начнутся 6 мая. На Пискаревском мемориальном кладбище траурно-торжественная церемония пройдет 8 мая.Главным событием празднования станет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая. Планируется, что в параде примут участие 4,3 тысячи военнослужащих, 120 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. На парад приглашены 250 ветеранов – жители Петербурга и Ленинградской области. Трибуны для них будут заполнены на 50%, для остальных гостей – на 75%. Все гости должны иметь либо справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест. При входе на Дворцовую площадь будет организована термометрия.

https://ria.ru/20210504/opros-1731064181.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, ленинградская область, санкт-петербург, общество