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Жителей Петербурга призвали носить маски во время празднования Дня Победы
Жителей Петербурга призвали носить маски во время празднования Дня Победы
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил жителей города тщательно соблюдать масочный режим в людных местах в День Победы, чтобы позаботиться о здоровье... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:35
2021-05-06T11:35
день победы
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил жителей города тщательно соблюдать масочный режим в людных местах в День Победы, чтобы позаботиться о здоровье ветеранов Великой Отечественной войны и всех пожилых, кто примет участие в торжествах."Понимаю, что все уже устали от ограничений, но прошу всех петербуржцев подумать о пожилых людях – они очень уязвимы перед вирусом. В этот день они выйдут на улицы города, чтобы принять участие в праздновании священного дня Победы. Прошу вас проявить о них заботу и соблюдать масочный режим в людных местах", - написал Эргашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Они перенесли тяготы войны, а ношение маски – самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности", - добавил Эргашев.Вице-губернатор Петербурга напомнил, что парад Победы на Дворцовой площади 9 мая, как и остальные торжественные мероприятия, пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.Как сообщали городские власти, всего планируется провести более 150 мероприятий во всех районах города. Западный военный округ в четверг организует уличные концерты для ветеранов, которые проживают в учреждениях социального обслуживания. Возложения цветов к мемориалам начнутся 6 мая. На Пискаревском мемориальном кладбище траурно-торжественная церемония пройдет 8 мая.Главным событием празднования станет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая. Планируется, что в параде примут участие 4,3 тысячи военнослужащих, 120 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. На парад приглашены 250 ветеранов – жители Петербурга и Ленинградской области. Трибуны для них будут заполнены на 50%, для остальных гостей – на 75%. Все гости должны иметь либо справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест. При входе на Дворцовую площадь будет организована термометрия.
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день победы, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Жителей Петербурга призвали носить маски во время празднования Дня Победы

11:35 06.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев попросил жителей города тщательно соблюдать масочный режим в людных местах в День Победы, чтобы позаботиться о здоровье ветеранов Великой Отечественной войны и всех пожилых, кто примет участие в торжествах.
"Понимаю, что все уже устали от ограничений, но прошу всех петербуржцев подумать о пожилых людях – они очень уязвимы перед вирусом. В этот день они выйдут на улицы города, чтобы принять участие в праздновании священного дня Победы. Прошу вас проявить о них заботу и соблюдать масочный режим в людных местах", - написал Эргашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Они перенесли тяготы войны, а ношение маски – самое малое, что все мы можем сейчас сделать для их безопасности", - добавил Эргашев.
Вице-губернатор Петербурга напомнил, что парад Победы на Дворцовой площади 9 мая, как и остальные торжественные мероприятия, пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.
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Как сообщали городские власти, всего планируется провести более 150 мероприятий во всех районах города. Западный военный округ в четверг организует уличные концерты для ветеранов, которые проживают в учреждениях социального обслуживания. Возложения цветов к мемориалам начнутся 6 мая. На Пискаревском мемориальном кладбище траурно-торжественная церемония пройдет 8 мая.
Главным событием празднования станет парад Победы на Дворцовой площади 9 мая. Планируется, что в параде примут участие 4,3 тысячи военнослужащих, 120 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. На парад приглашены 250 ветеранов – жители Петербурга и Ленинградской области. Трибуны для них будут заполнены на 50%, для остальных гостей – на 75%. Все гости должны иметь либо справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест. При входе на Дворцовую площадь будет организована термометрия.
 
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