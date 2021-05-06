https://ria.ru/20210506/lenoblast-1731353354.html
В Ленинградской области нашли останки пропавшей в 2020 году женщины
В Ленинградской области нашли останки пропавшей в 2020 году женщины
Сыщики в Ленинградской области нашли останки пропавшей в августе 2020 года женщины, в чьем убийстве подозревается ее сын, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T23:43
2021-05-06T23:43
2021-05-06T23:43
россия
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Сыщики в Ленинградской области нашли останки пропавшей в августе 2020 года женщины, в чьем убийстве подозревается ее сын, сообщает СУСК РФ по региону.Как информирует ведомство, уголовное дело об убийстве было возбуждено в феврале по факту бесследного исчезновения жительницы города Сертолово Всеволожского района Ленобласти. Женщина 1956 года рождения в августе 2020 года ушла из дома и не вернулась.По подозрению в убийстве был задержан ее сын, которого затем арестовали. Следователи провели осмотр по месту жительства фигуранта, а также осмотрели окрестный лес, однако на тот момент тела не обнаружили."В рамках расследования уголовного дела 5 мая… следователями совместно с сотрудниками полиции и кинологом недалеко от кладбища у города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области было обнаружено тело 64-летней женщины, части тела которой помещены в пакеты и упакованы в рюкзак", - говорится в сообщении.По делу назначены судебные экспертизы, информирует СУСК по региону.
https://ria.ru/20210427/sumka-1730112248.html
https://ria.ru/20201020/raschleniteli-1580527295.html
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россия, всеволожский район, ленинградская область, происшествия