Вопрос возвращения из Азербайджана пленных скоро решится, заявил Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Россия уверена, что в ближайшее время получится решить вопрос возвращения пленных, захваченных в результате конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
"Понимаем символическое, эмоциональное значение этого шага и уверены, что сможем в ближайшее время эту проблему решить. Это создаст позитивную, конструктивную атмосферу для продвижения во всех остальных вопросах окончательного урегулирования. Будем всячески помогать решению этих вопросов во всех формах, форматах: и по линии реализации трёхсторонних заявлений и, будем, конечно, всячески стимулировать деятельность минской группы ОБСЕ по созданию максимально позитивной атмосферы для решения всех остающихся вопросов", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия поддерживает деятельность трёхсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана на уровне вице-премьеров, которая занимается "практически значимыми, может быть, даже самыми значимыми на данном этапе вопросами разблокирования экономических, транспортных коммуникаций, что позволит на практике прекратить блокаду и обеспечить взаимовыгодное взаимодействие всех стран региона".
"Мы продолжим усилия нашего миротворческого контингента в Нагорном Карабахе... Наши миротворцы будут делать все, чтобы решить остающиеся вопросы, связанные с определением точной линии соприкосновения, с обеспечением взаимовыгодных договорённостей по ее прохождению. Безусловно, делимитация и демаркация границы между Арменией и Азербайджаном станут возможны, как только все эти шаги будут реализованы", - заключил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям, глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.