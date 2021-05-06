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Лавров призвал воздержаться от политизации мирного процесса по Карабаху
Лавров призвал воздержаться от политизации мирного процесса по Карабаху
Москва призывает воздержаться от политизации мирного процесса по Нагорному Карабаху, попытки вынести политические вопросы на первый план "ставят процесс с ног... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:05
2021-05-06T12:36
сергей лавров
армения
россия
нагорный карабах
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва призывает воздержаться от политизации мирного процесса по Нагорному Карабаху, попытки вынести политические вопросы на первый план "ставят процесс с ног на голову", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мирный процесс, который был начат 9 ноября (2020 года), он уже практически полгода осуществляется... Не надо сейчас политизировать процесс, он идет достаточно сложно", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Армению.Он подчеркнул, что сейчас в повестке урегулирования много практических вопросов, и "те, кто пытается эти вопросы отнести на потом, а сначала заниматься политическими дискуссиями, по-моему ставят весь процесс с ног на голову".
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/armeniya-1729762875.html
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сергей лавров, армения, россия, нагорный карабах, в мире

Лавров призвал воздержаться от политизации мирного процесса по Карабаху

12:05 06.05.2021 (обновлено: 12:36 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Москва призывает воздержаться от политизации мирного процесса по Нагорному Карабаху, попытки вынести политические вопросы на первый план "ставят процесс с ног на голову", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мирный процесс, который был начат 9 ноября (2020 года), он уже практически полгода осуществляется... Не надо сейчас политизировать процесс, он идет достаточно сложно", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Армению.
Он подчеркнул, что сейчас в повестке урегулирования много практических вопросов, и "те, кто пытается эти вопросы отнести на потом, а сначала заниматься политическими дискуссиями, по-моему ставят весь процесс с ног на голову".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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