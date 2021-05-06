https://ria.ru/20210506/lavrov-1731279849.html

Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, заявил Лавров

Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, заявил Лавров

Ситуация "на земле" в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами, заявил министр РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:25

2021-05-06T11:25

2021-05-06T11:25

россия

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Ситуация "на земле" в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты оперативно и эффективно урегулируются российскими миротворцами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развёрнут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. Незначительные инциденты, без которых, наверное, ни одна операция не проходит, оперативно и эффективно урегулируются нашими миротворческими военнослужащими. Они же уделяют постоянное внимание и завершению обмена военнопленными", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.Лавров также отметил, что трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров "работает активно, ритмично, и мы заинтересованы в том, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа".Со своей стороны глава армянского МИД отметил, что в рамках визита Лаврова министры "уже обсудили пару вопросов по нагорно-карабахскому урегулированию"."В этом контексте подчёркиваем важность формирования условий для возобновления мирного процесса под эгидой тройки сопредседателей ОБСЕ. Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном освобождения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц, эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающихся преступлениях", - добавил Айвазян.Он подчеркнул, что не менее остро стоит вопрос создания условий для возвращения беженцев в свои дома, оказания гуманитарной помощи населению, а также восстановление экономики Нагорного Карабаха и разблокировки транспортных коммуникаций.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593496487.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире