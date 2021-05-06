https://ria.ru/20210506/krym-1731270934.html

В Крыму задержали осужденного за педофилию, который сбежал из больницы

В Крыму задержали осужденного за педофилию, который сбежал из больницы

Осужденного за педофилию, который сбежал из больницы в Волгограде, задержали в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:07

2021-05-06T10:07

2021-05-06T10:07

россия

волгоградская область

республика крым

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Осужденного за педофилию, который сбежал из больницы в Волгограде, задержали в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.В воскресенье УФСИН сообщало о побеге заключенного колонии-поселения из больницы в Волгограда, где он проходил лечение. По данным ведомства, 24-летний мужчина был осужден в Симферополе в 2020 году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Его объявили в розыск.По данным ведомства, в четверг сотрудники УФСИН по Волгоградской области и УФСИН по республике Крым задержали беглеца."В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении", - сообщили в УФСИН.

https://ria.ru/20200930/pobeg-1577994851.html

россия

волгоградская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоградская область, республика крым, происшествия