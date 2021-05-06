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В Крыму задержали осужденного за педофилию, который сбежал из больницы
В Крыму задержали осужденного за педофилию, который сбежал из больницы
Осужденного за педофилию, который сбежал из больницы в Волгограде, задержали в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:07
2021-05-06T10:07
россия
волгоградская область
республика крым
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Осужденного за педофилию, который сбежал из больницы в Волгограде, задержали в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.В воскресенье УФСИН сообщало о побеге заключенного колонии-поселения из больницы в Волгограда, где он проходил лечение. По данным ведомства, 24-летний мужчина был осужден в Симферополе в 2020 году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Его объявили в розыск.По данным ведомства, в четверг сотрудники УФСИН по Волгоградской области и УФСИН по республике Крым задержали беглеца."В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении", - сообщили в УФСИН.
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россия, волгоградская область, республика крым, происшествия

В Крыму задержали осужденного за педофилию, который сбежал из больницы

10:07 06.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 6 мая – РИА Новости. Осужденного за педофилию, который сбежал из больницы в Волгограде, задержали в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.
В воскресенье УФСИН сообщало о побеге заключенного колонии-поселения из больницы в Волгограда, где он проходил лечение. По данным ведомства, 24-летний мужчина был осужден в Симферополе в 2020 году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Его объявили в розыск.
По данным ведомства, в четверг сотрудники УФСИН по Волгоградской области и УФСИН по республике Крым задержали беглеца.
"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий 6 мая текущего года в городе Симферополе был задержан осужденный КП-3, совершивший побег из больницы города Волгограда, где находился на стационарном лечении", - сообщили в УФСИН.
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