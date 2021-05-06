https://ria.ru/20210506/kreditki-1731256197.html

Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года

Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года

Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T06:19

2021-05-06T06:19

2021-05-06T06:19

россия

экономика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам в российских регионах был отмечен в Москве (101,9 тысячи рублей), Якутии (90,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тысячи рублей), Московской области (82,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тысячи рублей).Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в марте 2021 по сравнению с мартом 2020 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%).В то же время в некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе, в Оренбургской (-5,5%) и Саратовской (-4,3%) областях, в Москве (-2,2%), а также в Нижегородской (-0,3%) и Воронежской (-0,1%) областях.Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на заемщиков с низкой долговой нагрузкой. "Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам, а также предлагают привлекательные условия", - добавил он.

https://ria.ru/20210411/kredit-1727745768.html

https://ria.ru/20210227/kreditki-1599202110.html

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