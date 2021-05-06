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Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года
Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года
Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:19
2021-05-06T06:19
россия
экономика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Отмечается, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам в российских регионах был отмечен в Москве (101,9 тысячи рублей), Якутии (90,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тысячи рублей), Московской области (82,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тысячи рублей).Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в марте 2021 по сравнению с мартом 2020 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%).В то же время в некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе, в Оренбургской (-5,5%) и Саратовской (-4,3%) областях, в Москве (-2,2%), а также в Нижегородской (-0,3%) и Воронежской (-0,1%) областях.Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на заемщиков с низкой долговой нагрузкой. "Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам, а также предлагают привлекательные условия", - добавил он.
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россия, экономика

Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года

06:19 06.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам россиян в марте достиг максимума с начала года - 69,3 тысячи рублей, показатель растет уже третий месяц подряд, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В марте 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 69,3 тысячи рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в исследовании.
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Отмечается, что самый большой средний размер лимита по кредитным картам в российских регионах был отмечен в Москве (101,9 тысячи рублей), Якутии (90,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (85,8 тысячи рублей), Московской области (82,3 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском АО (80,6 тысячи рублей).
Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в марте 2021 по сравнению с мартом 2020 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%).
В то же время в некоторых регионах данный показатель снизился, в том числе, в Оренбургской (-5,5%) и Саратовской (-4,3%) областях, в Москве (-2,2%), а также в Нижегородской (-0,3%) и Воронежской (-0,1%) областях.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что в последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на заемщиков с низкой долговой нагрузкой. "Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам, а также предлагают привлекательные условия", - добавил он.
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