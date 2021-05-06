https://ria.ru/20210506/korabli-1731251719.html

Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции

Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции

Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T01:56

2021-05-06T01:56

2021-05-06T02:12

великобритания

джерси

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ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit, сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.Глава британского кабинета министров Борис Джонсон в среду вечером обсудил с властями острова возможную блокаду со стороны Франции.Ранее министр по морским делам Франции Анник Жирарден пригрозила отключением подачи электроэнергии на Джерси, заявив, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.

https://ria.ru/20210505/raketa-1731243775.html

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великобритания, джерси, франция, в мире