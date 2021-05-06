Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:56 06.05.2021 (обновлено: 02:12 06.05.2021)
ЛОНДОН, 6 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания направит к острову Джерси (коронное владение Британии в проливе Ла-Манш) два патрульных корабля после угроз Франции отключить электроснабжение острова в знак протеста против изменения условий рыболовства после Brexit, сообщил официальный представитель канцелярии премьера Соединенного Королевства.
Глава британского кабинета министров Борис Джонсон в среду вечером обсудил с властями острова возможную блокаду со стороны Франции.
"Премьер заявил о необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога межд властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы. Премьер заявил о неизменной поддержке Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля (в регион) для наблюдения за ситуацией", - сообщил представитель правительства журналистам.
Ранее министр по морским делам Франции Анник Жирарден пригрозила отключением подачи электроэнергии на Джерси, заявив, что ограничения на рыболовство для французских траулеров у побережья острова являются нарушением соглашения о Brexit.