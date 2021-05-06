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https://ria.ru/20210506/kompensatsiya-1731276743.html
Киргизия выплатит компенсацию семьям погибших в конфликте с Таджикистаном
Киргизия выплатит компенсацию семьям погибших в конфликте с Таджикистаном
Семьям погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии выплатят компенсации в размере почти 12 тысяч долларов, сообщил во время встречи с жителями... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:02
2021-05-06T15:55
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
баткенская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии выплатят компенсации в размере почти 12 тысяч долларов, сообщил во время встречи с жителями пограничного села Максат президент страны Садыр Жапаров."В ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус, семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 миллион сомов (11,9 тысячи долларов, - ред.), содействие окажут и пострадавшим предпринимателям", - приводит слова главы государства его пресс-служба.Как сообщается, Жапаров встретился с местными жителями на территории разрушенной школы, где сам прочитал молитву по погибшим в столкновениях."Президент отметил, что с сегодняшнего дня в селе Максат и других пострадавших селах начнутся строительно-восстановительные работы, вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища. Строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев. Также будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов", - подчеркнули в пресс-службе.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана и Киргизии покинули зону конфликта, находящуюся на спорной территории.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, баткенская область, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия выплатит компенсацию семьям погибших в конфликте с Таджикистаном

11:02 06.05.2021 (обновлено: 15:55 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкМужчина в форме стоит у разрушенного строения в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Мужчина в форме стоит у разрушенного строения в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 6 мая - РИА Новости. Семьям погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии выплатят компенсации в размере почти 12 тысяч долларов, сообщил во время встречи с жителями пограничного села Максат президент страны Садыр Жапаров.
"В ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус, семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 миллион сомов (11,9 тысячи долларов, - ред.), содействие окажут и пострадавшим предпринимателям", - приводит слова главы государства его пресс-служба.
Как сообщается, Жапаров встретился с местными жителями на территории разрушенной школы, где сам прочитал молитву по погибшим в столкновениях.
"Президент отметил, что с сегодняшнего дня в селе Максат и других пострадавших селах начнутся строительно-восстановительные работы, вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища. Строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев. Также будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов", - подчеркнули в пресс-службе.
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3 мая, 21:35
В Киргизии назвали действия таджикских военных на границе вторжением
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 - пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана и Киргизии покинули зону конфликта, находящуюся на спорной территории.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСадыр ЖапаровБаткенская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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