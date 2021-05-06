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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html
Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО
Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО
Китай готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:50
2021-05-06T11:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
всемирная торговая организация (вто)
мид кнр
китай
сша
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китайская сторона готова в рамках ВТО провести конструктивный диалог и достичь позитивного и справедливого результата", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, готов ли Китай отказаться от патентов на свои вакцины.Ранее администрация Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Штаты примут активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".Газета Financial Times ранее сообщала, что американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов на препараты против коронавируса, поскольку это якобы может привести к передаче технологий Китаю и РФ. Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.
https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729598856.html
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коронавирус covid-19, россия, всемирная торговая организация (вто), мид кнр, китай, сша, в мире

Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО

10:50 06.05.2021 (обновлено: 11:11 06.05.2021)
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / China Daily
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китайская сторона готова в рамках ВТО провести конструктивный диалог и достичь позитивного и справедливого результата", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, готов ли Китай отказаться от патентов на свои вакцины.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Ранее администрация Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Штаты примут активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".
Газета Financial Times ранее сообщала, что американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов на препараты против коронавируса, поскольку это якобы может привести к передаче технологий Китаю и РФ. Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)МИД КНРКитайСШАВ мире
 
 
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