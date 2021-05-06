Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО
10:50 06.05.2021 (обновлено: 11:11 06.05.2021)
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
"Китайская сторона готова в рамках ВТО провести конструктивный диалог и достичь позитивного и справедливого результата", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, готов ли Китай отказаться от патентов на свои вакцины.
Ранее администрация Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Штаты примут активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".
Газета Financial Times ранее сообщала, что американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов на препараты против коронавируса, поскольку это якобы может привести к передаче технологий Китаю и РФ. Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.