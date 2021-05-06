https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html

Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО

Китай готов обсудить патенты на вакцины в ВТО

Китай готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:50

2021-05-06T10:50

2021-05-06T11:11

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

всемирная торговая организация (вто)

мид кнр

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36b47bbfc086ac2f26c7c3565575c3a1.jpg

ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай готов обсудить вопрос патентов на вакцины от COVID-19 в рамках ВТО, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Китайская сторона готова в рамках ВТО провести конструктивный диалог и достичь позитивного и справедливого результата", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, готов ли Китай отказаться от патентов на свои вакцины.Ранее администрация Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. В заявлении торгпредства США сообщается, что Штаты примут активное участие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу. Тем временем, Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) заявила, что разочарована решением администрации президента США. По мнению федерации, отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса не вызовет рост производства препаратов, а также не "приведет к практическим решениям для борьбы с глобальным кризисом в области здравоохранения".Газета Financial Times ранее сообщала, что американские фармацевтические компании призвали правительство США не поддерживать приостановку патентов на препараты против коронавируса, поскольку это якобы может привести к передаче технологий Китаю и РФ. Предложение приостановить действие патентов на препараты от коронавируса было выдвинуто Индией и ЮАР в ВТО в 2020 году. Призыв поддержали почти 60 стран. Дебаты в ВТО по поводу возможной приостановки патентов на вакцины против COVID-19 вызваны опасениями, что развитые страны серьезно опережают другие государства по темпам вакцинации.

https://ria.ru/20210423/vaktsiny-1729598856.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, всемирная торговая организация (вто), мид кнр, китай, сша, в мире