https://ria.ru/20210506/katastrofa-1731346613.html

Температура Земли достигла рекордных показателей за три миллиона лет

Температура Земли достигла рекордных показателей за три миллиона лет

Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T21:32

2021-05-06T21:32

2021-05-06T22:45

антониу гутерреш

оон

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Температура Земли в прошлом году достигла рекордных значений за три миллиона лет, что приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог". По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила максимум, превысив доиндустриальный уровень на 148%. Гутерреш подчеркнул, что это самый высокий показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на три градуса, а уровень моря — выше на 15 метров. "В соответствии с нынешними обязательствами, мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", — предостерег глава ООН.Для того чтобы предотвратить наихудший сценарий, человечеству следует работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития, заключил он. В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.В феврале в Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, одной из целей которого является снижение углеродного следа от производимых в стране товаров.

https://ria.ru/20210327/katastrofa-1603147056.html

https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html

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2021

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антониу гутерреш, оон, в мире