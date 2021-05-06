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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html
Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посодействовали Азербайджану в доставке более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, сообщило Минобороны РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T03:07
2021-05-06T03:07
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посодействовали Азербайджану в доставке более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы оказали содействие азербайджанской стороне в перевозке продуктов, строительных материалов и оборудования.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах

03:07 06.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы в Карабахе
Российские миротворцы в Карабахе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посодействовали Азербайджану в доставке более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, сообщило Минобороны РФ.
"Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, социальных объектов и жилых домов 16-я российская колонна центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар и обеспечила доставку более 330 тонн груза в Кельбаджарский район", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что российские миротворцы оказали содействие азербайджанской стороне в перевозке продуктов, строительных материалов и оборудования.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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