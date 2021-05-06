https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html

Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах

Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посодействовали Азербайджану в доставке более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, сообщило Минобороны РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T03:07

2021-05-06T03:07

2021-05-06T03:07

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе посодействовали Азербайджану в доставке более 330 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район, сообщило Минобороны РФ.Отмечается, что российские миротворцы оказали содействие азербайджанской стороне в перевозке продуктов, строительных материалов и оборудования.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210425/pashinyan-1729824224.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире