https://ria.ru/20210506/dtp-1731275680.html

В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой

В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой

Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:51

2021-05-06T10:51

2021-05-06T19:56

авто

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в ночь на четверг на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский грузовик Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями: Mitsubishi, Kia и Volkswagen."В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель и двое 9-летних пассажирок автомашины Mitsubishi ASX 1.6, 60-летняя пассажирка автомашины Кia JD Сeed и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html

волгоградская область

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2021

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авто, волгоградская область, происшествия