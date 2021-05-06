Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/dtp-1731275680.html
В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой
В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой
Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:51
2021-05-06T19:56
авто
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731336675_88:0:1448:765_1920x0_80_0_0_b9d318a1fe18e3dc243f2b4b39d5de0e.jpg
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в ночь на четверг на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский грузовик Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями: Mitsubishi, Kia и Volkswagen."В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель и двое 9-летних пассажирок автомашины Mitsubishi ASX 1.6, 60-летняя пассажирка автомашины Кia JD Сeed и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731336675_258:0:1278:765_1920x0_80_0_0_437cc52551d73962d425def06a949afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой

10:51 06.05.2021 (обновлено: 19:56 06.05.2021)
 
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на четверг на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский грузовик Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями: Mitsubishi, Kia и Volkswagen.
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
"В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель и двое 9-летних пассажирок автомашины Mitsubishi ASX 1.6, 60-летняя пассажирка автомашины Кia JD Сeed и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники прокуратуры РФ у автомобиля, пострадавшего в результате ДТП ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 12:36
Водителя автобуса отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье
 
АвтоВолгоградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
00:22Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России
Лента новостейМолния