В Волгоградской области произошло массовое ДТП с фурой
10:51 06.05.2021 (обновлено: 19:56 06.05.2021)
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 6 мая - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых пострадали при столкновении фуры с тремя легковушками на трассе под Волгоградом, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в ночь на четверг на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский грузовик Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями: Mitsubishi, Kia и Volkswagen.
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской областиДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
© Фото : ГУМВД России по Волгоградской области
ДТП с участием фуры и трех легковых автомобилей в Суровикинском районе Волгоградской области
"В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель и двое 9-летних пассажирок автомашины Mitsubishi ASX 1.6, 60-летняя пассажирка автомашины Кia JD Сeed и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo", - говорится в сообщении ведомства.