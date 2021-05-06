https://ria.ru/20210506/desert-1731271758.html
Шеф-повар рассказал, как приготовить турецкие десерты
Шеф-повар рассказал, как приготовить турецкие десерты
Россияне, которые не смогли полететь в майские праздники в Турцию из-за закрытия авиасообщения со страной, могут компенсировать гастрономические потери от... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:21
2021-05-06T10:21
2021-05-06T10:21
россия
турция
танзания
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне, которые не смогли полететь в майские праздники в Турцию из-за закрытия авиасообщения со страной, могут компенсировать гастрономические потери от отменной поездки, приготовив в домашних условиях традиционные турецкие десерты - ашуре и катмер, рассказал РИА Новости шеф-повар ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab (входит в Novikov Group) Джихан Дениз.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек."Самым важным трюком в приготовлении ашуре является молотая пшеница. Такой метод является древнейшим и использовался нашими предками на протяжении веков. Молотая пшеница набухает в четыре раза больше своего объема и становится намного вкуснее. Высококачественную твердую пшеницу варят и сушат, затем выливают в емкость и взбивают деревянной ступой", - поделился бренд-шеф.При приготовлении этого десерта пшеницу, фасоль и нут замачивают в воде на восемь часов, после смены воды доводят до кипения на среднем огне. В это же время в другой кастрюле варится до загустения масса из сахара, корицы, нарезанных инжира, кураги, шелковицы и изюма. Обе массы смешиваются, разливаются в емкости для подачи. После остывания десерт можно украсить орехами, гранатовыми зернами или сушеным инжиром.Еще одним традиционным видом турецких сладостей является десерт катмер. Бренд-шеф рассказал, что тесто для него готовится из молока, в которое после кипячения добавляется манная крупа. Смесь необходимо варить на медленном огне, постоянно помешивая, после дать остыть, добавить соль и воду и замесить тесто до упругого состояния.В качестве начинки необходимо добавить каймак - густые сливки, молотые фисташки, сахар и две чайные ложки сливочного масла. Все это нужно выложить на тесто и закрыть начинку еще одним слоем теста сверху, смазав сливочным маслом. Готовить 5 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в квадратной форме на бумаге для выпекания, а при подаче десерт следует украсить шариком сливочного мороженого.
https://ria.ru/20200804/1575331292.html
https://ria.ru/20210502/uzbekistan-1603292777.html
россия
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россия, турция, танзания, общество
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россияне, которые не смогли полететь в майские праздники в Турцию из-за закрытия авиасообщения со страной, могут компенсировать гастрономические потери от отменной поездки, приготовив в домашних условиях традиционные турецкие десерты - ашуре и катмер, рассказал РИА Новости шеф-повар ресторана Cihan Turkish Steak and Kebab (входит в Novikov Group) Джихан Дениз.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией
и Танзанией
с 15 апреля по 1 июня. В Ассоциации туроператоров России
сообщали, что число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек.
"Самым важным трюком в приготовлении ашуре является молотая пшеница. Такой метод является древнейшим и использовался нашими предками на протяжении веков. Молотая пшеница набухает в четыре раза больше своего объема и становится намного вкуснее. Высококачественную твердую пшеницу варят и сушат, затем выливают в емкость и взбивают деревянной ступой", - поделился бренд-шеф.
При приготовлении этого десерта пшеницу, фасоль и нут замачивают в воде на восемь часов, после смены воды доводят до кипения на среднем огне. В это же время в другой кастрюле варится до загустения масса из сахара, корицы, нарезанных инжира, кураги, шелковицы и изюма. Обе массы смешиваются, разливаются в емкости для подачи. После остывания десерт можно украсить орехами, гранатовыми зернами или сушеным инжиром.
Еще одним традиционным видом турецких сладостей является десерт катмер. Бренд-шеф рассказал, что тесто для него готовится из молока, в которое после кипячения добавляется манная крупа. Смесь необходимо варить на медленном огне, постоянно помешивая, после дать остыть, добавить соль и воду и замесить тесто до упругого состояния.
В качестве начинки необходимо добавить каймак - густые сливки, молотые фисташки, сахар и две чайные ложки сливочного масла. Все это нужно выложить на тесто и закрыть начинку еще одним слоем теста сверху, смазав сливочным маслом. Готовить 5 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в квадратной форме на бумаге для выпекания, а при подаче десерт следует украсить шариком сливочного мороженого.