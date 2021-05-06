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Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте

Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте

Джордж Клуни перед 60-летием рассказал о воспитании детей и о том, что он думает о возрасте, сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T01:22

2021-05-06T01:22

2021-05-06T01:22

культура

благотворительность

стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

звезды

возраст

амаль аламуддин

джордж клуни

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Джордж Клуни перед 60-летием рассказал о воспитании детей и о том, что он думает о возрасте, сообщает Entertainment Tonight.Актер осознает важность благотворительности и пытается приучить наследников помогать другим. Правда, его близнецам всего по четыре года и они еще не все понимают. "Когда мои дети берут какую-то игрушку и говорят: "Это передадим бедным", то я всегда отвечаю: "Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек". Когда они сталкиваются с реальностью, на их лицах появляется шок", — говорит Клуни. Также актер рассказал, как относится к возрасту. Юбилей актер отмечает 6 мая. 27 сентября 2014 года он женился на правозащитнице Амаль Аламуддин. 6 июня 2017 года у пары родились дочь Элла и сын Александр.

https://ria.ru/20201222/clooney-1590282413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, возраст, амаль аламуддин, джордж клуни, дети