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Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
Джордж Клуни перед 60-летием рассказал о воспитании детей и о том, что он думает о возрасте, сообщает Entertainment Tonight. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T01:22
2021-05-06T01:22
2021-05-06T01:22
культура
благотворительность
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
звезды
возраст
амаль аламуддин
джордж клуни
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Джордж Клуни перед 60-летием рассказал о воспитании детей и о том, что он думает о возрасте, сообщает Entertainment Tonight.Актер осознает важность благотворительности и пытается приучить наследников помогать другим. Правда, его близнецам всего по четыре года и они еще не все понимают. "Когда мои дети берут какую-то игрушку и говорят: "Это передадим бедным", то я всегда отвечаю: "Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек". Когда они сталкиваются с реальностью, на их лицах появляется шок", — говорит Клуни. Также актер рассказал, как относится к возрасту. Юбилей актер отмечает 6 мая. 27 сентября 2014 года он женился на правозащитнице Амаль Аламуддин. 6 июня 2017 года у пары родились дочь Элла и сын Александр.
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благотворительность, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, возраст, амаль аламуддин, джордж клуни, дети
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Джордж Клуни перед 60-летием рассказал о воспитании детей и о том, что он думает о возрасте, сообщает
Entertainment Tonight.
Актер осознает важность благотворительности и пытается приучить наследников помогать другим. Правда, его близнецам всего по четыре года и они еще не все понимают.
"Когда мои дети берут какую-то игрушку и говорят: "Это передадим бедным", то я всегда отвечаю: "Замечательно. Давайте положим ее в корзину и отдадим тем, у кого нет игрушек". Когда они сталкиваются с реальностью, на их лицах появляется шок", — говорит Клуни.
Также актер рассказал, как относится к возрасту.
"Что касается приближающегося 60-летия, то я, конечно, не в восторге, но все же это лучше, чем быть мертвым. Так что я принимаю свой возраст", — комментирует Клуни.
Юбилей актер отмечает 6 мая. 27 сентября 2014 года он женился на правозащитнице Амаль Аламуддин. 6 июня 2017 года у пары родились дочь Элла и сын Александр.