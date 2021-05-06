https://ria.ru/20210506/bomba-1731339896.html

Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен войны

Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен войны

На месте раскопок под Волгоградом взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:26

2021-05-06T20:26

2021-05-06T23:33

волгоград

оренбургская область

городищенский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. На месте раскопок под Волгоградом взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в администрации региона.Инцидент произошел в Городищенском районе в зоне проведения поисковых работ отряда "Память" из Оренбургской области. Сообщение о взрыве боеприпаса поступило в экстренные службы около 18:00 мск."На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчик 15 лет скончался, несмотря на помощь медиков", — рассказали в администрации.По словам собеседника агентства, поисковый отряд "Память" приехал на место раскопок 26 апреля и должен был уехать обратно через несколько дней. Всего в отряде 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика.

https://ria.ru/20210504/donetsk-1731104168.html

волгоград

оренбургская область

городищенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, оренбургская область, городищенский район, происшествия