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Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен войны
Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен войны
На месте раскопок под Волгоградом взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T20:26
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волгоград
оренбургская область
городищенский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. На месте раскопок под Волгоградом взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в администрации региона.Инцидент произошел в Городищенском районе в зоне проведения поисковых работ отряда "Память" из Оренбургской области. Сообщение о взрыве боеприпаса поступило в экстренные службы около 18:00 мск."На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчик 15 лет скончался, несмотря на помощь медиков", — рассказали в администрации.По словам собеседника агентства, поисковый отряд "Память" приехал на место раскопок 26 апреля и должен был уехать обратно через несколько дней. Всего в отряде 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика.
https://ria.ru/20210504/donetsk-1731104168.html
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волгоград, оренбургская область, городищенский район, происшествия

Под Волгоградом два человека погибли, подорвавшись на бомбе времен войны

20:26 06.05.2021 (обновлено: 23:33 06.05.2021)
 
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ВОЛГОГРАД, 6 мая — РИА Новости. На месте раскопок под Волгоградом взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны, заявили РИА Новости в администрации региона.
Инцидент произошел в Городищенском районе в зоне проведения поисковых работ отряда "Память" из Оренбургской области. Сообщение о взрыве боеприпаса поступило в экстренные службы около 18:00 мск.
"На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчик 15 лет скончался, несмотря на помощь медиков", — рассказали в администрации.
По словам собеседника агентства, поисковый отряд "Память" приехал на место раскопок 26 апреля и должен был уехать обратно через несколько дней. Всего в отряде 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика.
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