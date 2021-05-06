https://ria.ru/20210506/blokirovka-1731353219.html

Twitter заблокировал аккаунт, созданный для заявлений с сайта Трампа

Twitter заблокировал аккаунт, созданный для заявлений с сайта Трампа

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещенных на сайте экс-президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T23:40

2021-05-06T23:40

2021-05-06T23:40

джейсон миллер

капитолий

дональд трамп

вашингтон (город)

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_0:216:4149:2549_1920x0_80_0_0_afeceb8bc4c2919c873f6fd3a18049c8.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещенных на сайте экс-президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.Twitter ранее заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.В профиле аккаунта "@DJTDesk" (сокращенное название нового раздела на сайте Трампа, "Со стола Дональда Трампа") было указано, что он будет публиковать посты, размещенные на этом ресурсе. Сообщается, что действие аккаунта было приостановлено через несколько часов после его создания."Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", - заявил представитель Twitter.По словам Джейсона Миллера, представителя экс-президента, аккаунт не был создан лицами, аффилированными с Трампом, или с их разрешения.Ранее Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт, где намерен общаться со сторонниками. Сайт был запущен за день до того, как консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/tramp-1731219393.html

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейсон миллер, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, twitter, в мире