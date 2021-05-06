https://ria.ru/20210506/blokirovka-1731353219.html
Twitter заблокировал аккаунт, созданный для заявлений с сайта Трампа
Twitter заблокировал аккаунт, созданный для заявлений с сайта Трампа
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещенных на сайте экс-президента США Дональда Трампа, сообщает... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T23:40
2021-05-06T23:40
2021-05-06T23:40
джейсон миллер
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вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещенных на сайте экс-президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.Twitter ранее заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.В профиле аккаунта "@DJTDesk" (сокращенное название нового раздела на сайте Трампа, "Со стола Дональда Трампа") было указано, что он будет публиковать посты, размещенные на этом ресурсе. Сообщается, что действие аккаунта было приостановлено через несколько часов после его создания."Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", - заявил представитель Twitter.По словам Джейсона Миллера, представителя экс-президента, аккаунт не был создан лицами, аффилированными с Трампом, или с их разрешения.Ранее Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт, где намерен общаться со сторонниками. Сайт был запущен за день до того, как консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джейсон миллер, капитолий, дональд трамп, вашингтон (город), сша, twitter, в мире
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Сервис микроблогов Twitter
заблокировал аккаунт, созданный для копирования сообщений, размещенных на сайте экс-президента США Дональда Трампа
, сообщает телеканал NBC News
.
Twitter
ранее заблокировал аккаунт Трампа на постоянной основе из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне
6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия
в Вашингтоне.
В профиле аккаунта "@DJTDesk" (сокращенное название нового раздела на сайте Трампа, "Со стола Дональда Трампа") было указано, что он будет публиковать посты, размещенные на этом ресурсе. Сообщается, что действие аккаунта было приостановлено через несколько часов после его создания.
"Согласно нашим правилам предотвращения уклонения от блокировки, мы предпримем принудительные меры в отношении аккаунтов, которые однозначно нацелены на замещение или продвижение контента, имеющего отношение к заблокированному аккаунту", - заявил представитель Twitter.
По словам Джейсона Миллера
, представителя экс-президента, аккаунт не был создан лицами, аффилированными с Трампом, или с их разрешения.
Ранее Трамп, чьи аккаунты заблокированы в большинстве соцсетей, запустил сайт, где намерен общаться со сторонниками. Сайт был запущен за день до того, как консультативный совет Facebook принял решение о сохранении блокировки аккаунта Трампа.