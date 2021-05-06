https://ria.ru/20210506/blinken-1731259754.html

В ЛНР ожидают обострения ситуации в Донбассе после визита Блинкена в Киев

В ЛНР ожидают обострения ситуации в Донбассе после визита Блинкена в Киев

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе, так как Украина нужна США как орудие против России, хотя в Донбассе... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:06

2021-05-06T08:06

2021-05-06T09:13

леонид пасечник

энтони блинкен

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев нацелен на обострение ситуации в Донбассе, так как Украина нужна США как орудие против России, хотя в Донбассе хотели бы, чтобы США "остановили своих подручных", заявил РИА Новости глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.По его оценке, мир в Донбассе "не отвечает интересам Соединенных Штатов"."Я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которое в конечном итоге... должно будет привести к развязыванию военного конфликта", - заявил глава ЛНР.На вопрос, нужно ли в таком случае после визита Блинкена ждать нового обострения в Донбассе, Пасечник ответил: "Во всяком случае, улучшения точно не будет. А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать".По его оценке, Украина нужна Америке только как орудие против России: "Основным выгодополучателем, как говорится, из этой ситуации является Америка. Безусловно, только им выгодна война на нашей территории... Политическое руководство Соединенных Штатов Америки, так сказать, заокеанские кураторы политического руководства Украины подталкивают постоянно Украину к тому, чтобы развязать на Донбассе активные боевые действия. Во всяком случае, я не помню каких-либо проектов, инвестиционных проектов, которые на территории Украины были бы реализованы... Единственное, чем помогают Украине, это вооружением, это боеприпасами, это каким-то обмундированием и так далее, беспилотными летательными аппаратами, (беспилотниками) "Байрактарами" и так далее, наращивая военную мощь Украины и подталкивая ее к тому, чтобы развязать войну на Донбассе".

https://ria.ru/20210506/vstrecha-1731229547.html

https://ria.ru/20210505/savchenko-1731242930.html

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луганская народная республика

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"Это не отвечает интересам США" – Пасечник о прекращении войны на Донбассе "Вы знаете, если честно, нам бы очень хотелось бы, чтобы все-таки наконец-то здравый смысл восторжествовал. И мы, безусловно, хотим, чтобы была дана команда своим подчиненным в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну на Донбассе прекратить, прекратить активные боевые действия, и чтобы наконец-то на нашей земле восторжествовал мир, и решать возникшие конфликты в рамках минских соглашений, то есть мирным путем. Однако я уверен абсолютно в обратном. Это не является абсолютно интересом Соединенных Штатов. Однако я уверен, что это абсолютно не отвечает интересам Соединенных Штатов. И я думаю, что однозначно все заявления, все решения, которые будут приниматься, все, так сказать, инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации на Донбассе, которая в конечном итоге, наверно, по их мнению, должна будет привести к развязыванию военного конфликта". Об этом заявил глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник. 2021-05-06T08:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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леонид пасечник, энтони блинкен, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире