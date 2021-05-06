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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210506/armeniya-1731280511.html
Глава МИД Армении напомнил об обязательстве Азербайджана вернуть пленных
Глава МИД Армении напомнил об обязательстве Азербайджана вернуть пленных
И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил о важности возвращения армянских... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:30
2021-05-06T11:30
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
джейхун байрамов
россия
мария захарова
сергей лавров
ильхам алиев
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил о важности возвращения армянских пленных из Азербайджана, об отсутствии которых на азербайджанской территории Баку заявлял ранее, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян."Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном возвращения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права", - процитировала Нагдалян министра.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.Захарова уточняла, что у Лаврова намечены переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе которых планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением по перемирию Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время боевых действий в Карабахе.
https://ria.ru/20210315/plennye-1601396223.html
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731279849.html
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ара айвазян, джейхун байрамов, россия, мария захарова, сергей лавров, ильхам алиев, армения, в мире

Глава МИД Армении напомнил об обязательстве Азербайджана вернуть пленных

11:30 06.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Ара Айвазян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил о важности возвращения армянских пленных из Азербайджана, об отсутствии которых на азербайджанской территории Баку заявлял ранее, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном возвращения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права", - процитировала Нагдалян министра.
Часть ракеты после обстрела города Мартуни - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 22:39Ситуация в Нагорном Карабахе
В Армении ответили на заявление Азербайджана об отсутствии пленных
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.
Захарова уточняла, что у Лаврова намечены переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе которых планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением по перемирию Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время боевых действий в Карабахе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
11:25
Ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, заявил Лавров
 
Ситуация в Нагорном КарабахеАра АйвазянДжейхун БайрамовРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровИльхам АлиевАрменияВ мире
 
 
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