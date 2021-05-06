Глава МИД Армении напомнил об обязательстве Азербайджана вернуть пленных
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Ара Айвазян принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
ЕРЕВАН, 6 мая – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым заявил о важности возвращения армянских пленных из Азербайджана, об отсутствии которых на азербайджанской территории Баку заявлял ранее, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.
"Важнейший вопрос - обеспечение выполнения Азербайджаном возвращения всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц. И эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, на что указывают также многочисленные данные о продолжающемся массовом нарушении международного гуманитарного права", - процитировала Нагдалян министра.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.
Захарова уточняла, что у Лаврова намечены переговоры с руководством Армении и Азербайджана, в ходе которых планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трехсторонним заявлением по перемирию Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время боевых действий в Карабахе.