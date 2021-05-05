https://ria.ru/20210505/voyna-1731155009.html

Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне

Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне

Отечественная шифровальная служба помогла Советскому Союзу одержать победу в Великой Отечественной войне, а после нее - создать отечественный ракетно-ядерный... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T02:50

2021-05-05T02:50

2021-05-05T02:51

россия

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

безопасность

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отечественная шифровальная служба помогла Советскому Союзу одержать победу в Великой Отечественной войне, а после нее - создать отечественный ракетно-ядерный щит, сейчас в России криптографические методы стали основой цифровизации в самых разных областях, рассказал РИА Новости историк криптографии, кандидат физико-математических наук Борис Столпаков.В среду российские криптографы отмечают 100-летие постановления правительства РСФСР о создании Специального отдела при ВЧК. Это событие принято считать точкой отсчета, с которой заявила о себе шифровальная служба советского государства, а с 1991 года - и современной России. Поэтому ежегодно 5 мая в РФ отмечается День шифровальщика.Главные задачи новой службыСтолпаков пояснил, в чем была потребность в создании сто лет назад новой структуры и какие главные задачи на нее возлагались.Тем не менее, Спецотдел все же возник не на пустом месте, ведь в дореволюционной России шифровальщики добивались заметных успехов, отметил Столпаков."И говоря сейчас о памятной для криптографов столетней дате, необходимо заметить, что вообще историю российской криптографии ныне отсчитывают от 8 (18) августа 1633 года, времени указа о безусловной необходимости использования шифрования в переписке с представителями государства за границей", - сказал он.По словам Столпакова, уместно упомянуть великого русского математика Пафнутия Чебышева, чье 200-летие со дня рождения будет отмечаться 16 мая, почти одновременно со 100-летним криптографическим юбилеем. "И эта связь глубоко символична. Именно с Чебышева, как создателя крупной научной школы, началась непрерывная череда выдающихся достижений российских математиков, ценных и для криптографии", - сказал историк.Но все же сравнивать организационные формы криптографической деятельности в царской России и в РСФСР не совсем корректно, так как за годы Первой мировой войны и последовавших за ней революций мир коренным образом изменился, отметил Столпаков.Но, к сожалению, за годы Гражданской войны такое положение дел было утрачено, посетовал историк. И учреждением Спецотдела советские руководители продемонстрировали свою решимость создать единый центр, отвечающий за организацию защиты секретной информации в стране, одновременно объединяющий и направляющий криптографическую деятельность, добавил собеседник агентства.Основной функцией Спецотдела стало обеспечение защиты секретной информации в государстве и большевистской партии, отметил Столпаков. По его словам, роль партийных органов в деятельности новой структуры отразилась и в ее статусе - "Спецотдел при ВЧК". "В момент своего создания Спецотдел фактически не подчинялся руководству органов безопасности и находился в ведении партии. Правда, с февраля 1922 года отдел именовался уже просто Спецотделом ГПУ, а с 1923 года - Спецотделом ОГПУ", - отметил Столпаков.Сотрудники Спецотдела, в числе прочего, занимались перехватом шифровок иностранных государств, осуществляли радиоконтроль, выявляли нелегальные и шпионские радиоустановки, разрабатывали шифры и коды для всех заинтересованных учреждений страны.Незаурядные специалистыПятого мая 1921 года начальником Спецотдела назначили Глеба Бокия, опытнейшего профессионального революционера, до того времени возглавлявшего Секретно-оперативный отдел Секретариата ЦК РКП(б). Бокий, в свою очередь, опирался на нескольких своих соратников, пришедших вместе с ним в Спецотдел и возглавивших отделения. Постепенно основной состав Спецотдела стал включать около 100 сотрудников. "Исследователи пишут и о негласном контингенте приблизительно такого же количества. Около половины негласных сотрудников использовались в работах трех криптографических отделений (2-го, 3-го и 4-го), их именовали экспертами и переводчиками", - рассказал Столпаков.Ямченко привнес с собой успешный опыт морской радиоразведки. Свою службу он начал на Балтике, в 1916 году его перевели в Севастополь для организации разведывательной радиостанции. Ямченко и возглавлял ее до самого исхода врангелевских войск из Крыма в ноябре 1920 года и своего плена, отметил Столпаков.Зыбин имел незаурядные способности и солидный опыт дешифровальной работы, он долгое время руководил ею в Департаменте полиции, до своего увольнения за финансовые провинности, добавил собеседник агентства. "Кривош обладал таким широким спектром разнообразных способностей, знаний и опыта, в том числе, дешифровального, что удостоился в наше время жизнеописания с красноречивым названием "Сорок лет на секретной службе: жизнь и приключения Владимира Кривоша", - сказал Столпаков.Опрометчивость британцевСтановление Спецотдела закончилось в 1927 году, рассказывает Столпаков.По словам Столпакова, в тот сложный период Политбюро на закрытом заседании утвердило постановление "О пользовании секретными материалами". Специальному отделу ОГПУ поручался общий контроль за проведением в жизнь решений Политбюро по защите информации. Как следствие, после мая 1927 года английские криптоаналитики перестали читать шифрованную дипломатическую переписку СССР. "И это было существенным успехом, подтверждавшим, что кризис, связанный с кадровым, организационным и техническим упадком в области криптографии, преодолен", - подчеркнул Столпаков.С обеспечением же секретности военной переписки, особенно радиосообщений, дело обстояло гораздо сложнее - хотя бы ввиду иного масштаба работы, добавил он.С конца 1930-х годов в СССР, как ранее в других странах, появились новые шифровальные машины, что повлекло за собой "математизацию" отечественной криптографии и превращение защиты информации в направление человеческой деятельности, центральным звеном которого является криптография."Как свидетельство перемен уместно отметить и приход в 1938-39 годах первых математиков - выпускников МГУ в 7-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД (наследник Спецотдела), и тогда же доведение до заводского производства первых отечественных шифраторов, и тогда же приход в криптографию замечательного ученого и организатора Владимира Александровича Котельникова", - сказал Столпаков.Криптографический "фронт" войныОчень трудно переоценить вклад всей предвоенной работы криптографов в последующее обеспечение защиты информации в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Столпаков."Прежде всего, следует сказать о криптографическом фронте Второй мировой войны, на котором в интеллектуальной схватке сошлись противоборствующие стороны. Тайный криптографический фронт был не менее важен, чем горячие фронты, поскольку общий военный успех был невозможен без победы на этом фронте", - отметил собеседник агентства.По словам Столпакова, во время Второй мировой войны криптографический "фронт" начинался за тысячи километров от линий боевого соприкосновения."Криптографы противоборствовавших сторон проделали гигантскую работу по обеспечению безопасности проводной связи и радиосвязи для военных и гражданских нужд в масштабах значительной части земного шара. И советские криптографы, несомненно, победили на своем участке общего с союзниками криптографического фронта", - добавил Столпаков.Уже в самый тяжелый, начальный период Великой Отечественной войны, перед Московской битвой, советские специалисты сумели наладить дешифрование японских правительственных телеграмм."Знание их содержания позволило руководству СССР принять решение о переброске под Москву крупных воинских сил в октябре-ноябре 1941 года. Среди этих войск были 10 хорошо обученных и не знавших горечи отступления дивизий с Дальнего Востока и из Забайкалья, по тысяче танков и самолетов", - пояснил Столпаков."Конечно, это одновременно и подвиг железнодорожников: гитлеровцы были уверены в неосуществимости столь быстрой массовой переброски войск через всю страну. Таков результат лишь одного успеха на криптографическом фронте – успеха, достигнутого Борисом Алексеевичем Аронским, Сергеем Семеновичем Толстым и их помощниками. Заметим, что Аронский и Толстой - из числа первых выпускников шифровальных курсов, организованных Спецотделом в начале 1920-годов", - добавил историк криптографии.По словам Столпакова, в полевой боевой обстановке противник применял более простые криптографические средства: кодирование, простую замену. "В этих условиях трудно переоценить роль основных формирований фронтовой радиоразведки – радиодивизионов ОСНАЗ (особого назначения). В их состав входили и дешифровальные отделения", - сказал Столпаков.Именно им удалось своевременно обнаружить выход итальянских и румынских частей на замену немецких войск северо-западнее и южнее Сталинграда, где и началось 19 ноября 1942 года победное контрнаступление Красной Армии, решившее исход битвы за Сталинград и ставшее переломным моментом во всей Второй мировой войне, отметил историк. К концу ноября 1942 года советские дешифровальщики сумели прочитать свыше 50 тысяч одних только немецких шифртелеграмм."Следует упомянуть и об аппаратуре засекречивания телефонных переговоров, недоступной для дешифрования противником и впервые широко примененной на полях Курской битвы в 1943 года. Тогда командующие фронтами и армиями смогли в полевых условиях связываться и с друг другом, и со Ставкой, сообщая при этом секретную информацию. Это было выдающееся научно-техническое достижение, связанное с именем Владимира Котельникова", - добавил Столпаков.Усложнение новых задачПоле деятельности криптографов резко расширилось уже в первые послевоенные годы в связи с появлением технических возможностей для установления радио- и электронного контроля земной поверхности, отмечает собеседник агентства. В это время главной задачей для криптографов было создание физико-математических моделей шифровальной техники."Представьте себе сложно устроенную аппаратуру. Как ее анализировать? Нужно создать математические модели ее работы – причем в виде систем сложнейших уравнений, но которые можно обсчитывать", - поясняет Столпаков. "Далее, надо принимать во внимание, что аппаратура действует в реальных условиях, то есть сигнал, выходящий из нее, распространяется в пространстве, в определенной среде, обладающей теми или иными меняющимися свойствами. Таким образом, в дело вступает уже и физика. И это усложняет задачи моделирования", - добавляет собеседник агентства. По словам Столпакова, именно Владимир Котельников оказался тем ученым, кто "подружил" в криптографическом деле математику и физику.Но и это были еще не все основные задачи. "Чего добивается криптографическая аппаратура? Чтобы выход сигнала в пространство выглядел случайным процессом, чтобы никто посторонний не увидел здесь никакой закономерности. Поэтому надо создавать так называемые алгоритмы проверки на случайность, это тоже большое направление, которое начало активно развиваться в 1940-е годы", - отмечает Столпаков."Наконец, для расчетов моделей нужна вычислительная техника. Значит, требуется создание вычислительных машин. В общем, трудно представить себе другое направление, где для математиков возникало бы столько разнообразных практических задач", - добавляет собеседник агентства.Шифры и ракетно-ядерный щитПо мнению Столпакова, уместно провести параллели между развитием в СССР криптографии после войны и создание советского ракетно-ядерного щита.В послевоенные годы было жизненно важным держать в приоритете ракетно-ядерную проблематику и задачи защиты информации, отметил Столпаков. "Ведь если управление ракетно-ядерным щитом будет доступно кому-то извне, то смысла в таком щите просто не будет. Таким образом, одну стратегическую, оборонную задачу нельзя было решить без второй стратегической задачи, связанной с криптографией", - пояснил собеседник агентства."Поэтому фигура Владимира Александровича Котельникова совершенно по праву может считаться символом нашей криптографии так же, как Игорь Васильевич Курчатов – символом атомного проекта, а Сергей Павлович Королев – символом ракетно-космической отрасли", - подчеркнул Столпаков.И вскоре после войны было активизировано создание стойкой к дешифрованию секретной телефонии, высокоскоростных шифраторов, а затем состоялся и постепенный выход советской криптографии на передовые позиции в мире. Необходимым условием таких преобразований стала "математизация" криптографии, связанная с привлечением к созданию и глубокому анализу работы шифрмашин сильных математиков из Академии наук СССР и вузов, рассказал Столпаков. Эти ученые активно участвовали в составлении учебных программ, а также в подготовке молодого пополнения криптографов.В эти годы была переосмыслена ценность интеллектуального наследия дореволюционной России, ставшего базой многих достижений советского времени, добавил Столпаков. По его словам, огромную роль в дальнейшем развитии советской криптографии сыграли такие выдающиеся математики, как Андрей Марков, Александр Ляпунов, Андрея Колмогоров.Организационная структура криптографической службы претерпела изменения - в 1949 году было создано Главное управление специальной связи при ЦК ВКП(б). "Это означало, что криптографическая служба подчинялась непосредственно политическому руководству страны. Правда, с 1954 года главная часть криптографической службы страны стала именоваться 8-м Главным управлением Комитета государственной безопасности СССР. Так было вплоть до 1991 года", - сказал Столпаков.Криптография для цифровизацииРаспад СССР и возникновение нового российского государства кардинальным образом изменили и сложившийся порядок в системе защиты информации, отмечает собеседник агентства. "Применение криптографии вышло за рамки защиты государственных секретов. Частный сектор, в первую очередь, финансовый, сильно нуждался в обеспечении безопасности обрабатываемых данных", - поясняет Столпаков.В пресс-релизе Главного управления Центрального банка России по Москве от 13 сентября 1995 года говорилось, что "с декабря 1992 года по сентябрь 1995 года в московских расчетно-кассовых центрах было выявлено около 2900 фальшивых авизо на общую сумму более 800 миллиардов рублей". "Именно оперативное внедрение средств криптографической защиты информации в расчетно-кассовых центрах Центрального банка России позволило остановить поток фальшивых документов", - подчеркивает Столпаков."В это же время в России были созданы первые стандарты электронной подписи и функции хэширования, которые заложили технологическую основу привычных нам сейчас электронного документооборота и электронных услуг. Надо сказать, что Россия была одной из первых стран в мире, после США, которая разрабатывала национальные криптографические стандарты", - отмечает собеседник агентства.Что касается дня сегодняшнего, то при организации защиты информации центральное место принадлежит именно криптографии, подчеркивает Столпаков. "Мы даже с вами не задумываемся, производя привычные действия, наподобие просмотра социальной сети или отправки сообщения в мессенджере, что в этот момент выполняется целый набор криптографических алгоритмов и протоколов, который обеспечивает безопасность нашего с вами общения", - говорит историк.По его словам, появление таких широко обсуждаемых сейчас понятий, как электронный документ, цифровой двойник, электронная медицинская карта и трудовая книжка были бы в принципе невозможны без существования криптографических методов защиты информации."Можно точно утверждать, что криптография — это основа построения доверия в формирующемся цифровом мире", - подчеркивает Столпаков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kadry-1731091996.html

https://ria.ru/20210330/putin-1603483313.html

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20201120/bastrykin-1585504468.html

https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

https://ria.ru/20200510/1571155993.html

https://ria.ru/20200510/1569651745.html

https://ria.ru/20200509/1571195774.html

https://ria.ru/20200507/1571094381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200421/1570338278.html

https://ria.ru/20200223/1565121055.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, безопасность, общество