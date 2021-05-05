Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:50 05.05.2021 (обновлено: 02:51 05.05.2021)
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Отечественная шифровальная служба помогла Советскому Союзу одержать победу в Великой Отечественной войне, а после нее - создать отечественный ракетно-ядерный щит, сейчас в России криптографические методы стали основой цифровизации в самых разных областях, рассказал РИА Новости историк криптографии, кандидат физико-математических наук Борис Столпаков.
В среду российские криптографы отмечают 100-летие постановления правительства РСФСР о создании Специального отдела при ВЧК. Это событие принято считать точкой отсчета, с которой заявила о себе шифровальная служба советского государства, а с 1991 года - и современной России. Поэтому ежегодно 5 мая в РФ отмечается День шифровальщика.
Главные задачи новой службы
Столпаков пояснил, в чем была потребность в создании сто лет назад новой структуры и какие главные задачи на нее возлагались.
"Причинами, согласно постановлению Совета народных комиссаров, стали – цитирую – "отсутствие в республике центра, объединяющего и направляющего деятельность шифровальных органов различных ведомств, и связанные с этим бессистемность и случайность в постановке шифровального дела", а также "возможность благодаря этому при существующем положении широкого осведомления врагов рабоче–крестьянского государства о тайнах республики", - сказал историк.
Тем не менее, Спецотдел все же возник не на пустом месте, ведь в дореволюционной России шифровальщики добивались заметных успехов, отметил Столпаков.
"И говоря сейчас о памятной для криптографов столетней дате, необходимо заметить, что вообще историю российской криптографии ныне отсчитывают от 8 (18) августа 1633 года, времени указа о безусловной необходимости использования шифрования в переписке с представителями государства за границей", - сказал он.
По словам Столпакова, уместно упомянуть великого русского математика Пафнутия Чебышева, чье 200-летие со дня рождения будет отмечаться 16 мая, почти одновременно со 100-летним криптографическим юбилеем. "И эта связь глубоко символична. Именно с Чебышева, как создателя крупной научной школы, началась непрерывная череда выдающихся достижений российских математиков, ценных и для криптографии", - сказал историк.
Но все же сравнивать организационные формы криптографической деятельности в царской России и в РСФСР не совсем корректно, так как за годы Первой мировой войны и последовавших за ней революций мир коренным образом изменился, отметил Столпаков.
"Царская Россия была вполне вписана в прежний мир, ее криптографическая служба сложилась подобно таким же службам европейских государств. Она состояла из нескольких частей, прежде всего, в МИД (главная часть), военном ведомстве и МВД. Налаженное взаимодействие и неформальное единство этих частей, определявшееся в значительной степени подчинением воле императора, позволяло видеть в них криптографическую службу России имперского времени. Документы свидетельствуют, что она действовала эффективно, ни в чем не уступая аналогичным службам ведущих мировых держав", - сказал собеседник агентства.
"Яркий пример – во время Первой мировой войны в России была очень хорошо налажена работа радиоразведки и дешифрования на Балтике – тогда удалось перехватывать и читать переписку германского флота. Это было очень большим успехом. И уже к концу 1915 года потери германского флота на Балтике более чем в три раза превзошли потери российского флота – и все это исключительно благодаря информации, которую давала отечественная радиоразведка. Ни у кого не было такой системно выстроенной организации, даже англичане завидовали", - добавил Столпаков.
Но, к сожалению, за годы Гражданской войны такое положение дел было утрачено, посетовал историк. И учреждением Спецотдела советские руководители продемонстрировали свою решимость создать единый центр, отвечающий за организацию защиты секретной информации в стране, одновременно объединяющий и направляющий криптографическую деятельность, добавил собеседник агентства.
Основной функцией Спецотдела стало обеспечение защиты секретной информации в государстве и большевистской партии, отметил Столпаков. По его словам, роль партийных органов в деятельности новой структуры отразилась и в ее статусе - "Спецотдел при ВЧК". "В момент своего создания Спецотдел фактически не подчинялся руководству органов безопасности и находился в ведении партии. Правда, с февраля 1922 года отдел именовался уже просто Спецотделом ГПУ, а с 1923 года - Спецотделом ОГПУ", - отметил Столпаков.
Сотрудники Спецотдела, в числе прочего, занимались перехватом шифровок иностранных государств, осуществляли радиоконтроль, выявляли нелегальные и шпионские радиоустановки, разрабатывали шифры и коды для всех заинтересованных учреждений страны.
Незаурядные специалисты
Пятого мая 1921 года начальником Спецотдела назначили Глеба Бокия, опытнейшего профессионального революционера, до того времени возглавлявшего Секретно-оперативный отдел Секретариата ЦК РКП(б). Бокий, в свою очередь, опирался на нескольких своих соратников, пришедших вместе с ним в Спецотдел и возглавивших отделения. Постепенно основной состав Спецотдела стал включать около 100 сотрудников. "Исследователи пишут и о негласном контингенте приблизительно такого же количества. Около половины негласных сотрудников использовались в работах трех криптографических отделений (2-го, 3-го и 4-го), их именовали экспертами и переводчиками", - рассказал Столпаков.
"Понятно, что Бокию стоило огромных усилий укомплектовать Спецотдел подходящими кадрами. Представляется очевидным, что и в разработке самого проекта создания Спецотдела приняли участие специалисты, а ведь их тоже сначала надо было найти. Их было мало, но среди них оказались Владимир Кривош, Иван Зыбин и Иван Ямченко. Вклад каждого из них в становление советской криптографической службы значителен, как и уникален опыт их прежней работы в шифровальном деле", - указал историк.
Ямченко привнес с собой успешный опыт морской радиоразведки. Свою службу он начал на Балтике, в 1916 году его перевели в Севастополь для организации разведывательной радиостанции. Ямченко и возглавлял ее до самого исхода врангелевских войск из Крыма в ноябре 1920 года и своего плена, отметил Столпаков.
Зыбин имел незаурядные способности и солидный опыт дешифровальной работы, он долгое время руководил ею в Департаменте полиции, до своего увольнения за финансовые провинности, добавил собеседник агентства. "Кривош обладал таким широким спектром разнообразных способностей, знаний и опыта, в том числе, дешифровального, что удостоился в наше время жизнеописания с красноречивым названием "Сорок лет на секретной службе: жизнь и приключения Владимира Кривоша", - сказал Столпаков.
Опрометчивость британцев
Становление Спецотдела закончилось в 1927 году, рассказывает Столпаков.
"И вот почему. Вскоре после бегства за границу Бориса Бажанова, секретаря генсека ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, в 1926 году английское правительство приняло решение продемонстрировать свои возможности и опубликовало часть дешифрованной советской переписки. Тогда в СССР оперативно изменили систему пользования шифрами в государственном масштабе. Это выразилось, прежде всего, в переходе к новым шифрдокументам и разделению секретного и шифровального делопроизводства", - пояснил собеседник агентства.
По словам Столпакова, в тот сложный период Политбюро на закрытом заседании утвердило постановление "О пользовании секретными материалами". Специальному отделу ОГПУ поручался общий контроль за проведением в жизнь решений Политбюро по защите информации. Как следствие, после мая 1927 года английские криптоаналитики перестали читать шифрованную дипломатическую переписку СССР. "И это было существенным успехом, подтверждавшим, что кризис, связанный с кадровым, организационным и техническим упадком в области криптографии, преодолен", - подчеркнул Столпаков.
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С обеспечением же секретности военной переписки, особенно радиосообщений, дело обстояло гораздо сложнее - хотя бы ввиду иного масштаба работы, добавил он.
"Тем не менее, к середине 1930-х годов криптографическая служба СССР уже располагала в основном оформившимся объединенным криптографическим аппаратом в центре и на периферии — в некоторых оперативно важных территориальных органах Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), военных округах и флотилиях. Можно также утверждать, что в предвоенные годы не было ни одного важного события в международной жизни, которое не нашло бы своего отражения в дешифруемой переписке. Хотя достигалось это напряжением всех сил", - сказал Столпаков.
С конца 1930-х годов в СССР, как ранее в других странах, появились новые шифровальные машины, что повлекло за собой "математизацию" отечественной криптографии и превращение защиты информации в направление человеческой деятельности, центральным звеном которого является криптография.
"Как свидетельство перемен уместно отметить и приход в 1938-39 годах первых математиков - выпускников МГУ в 7-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД (наследник Спецотдела), и тогда же доведение до заводского производства первых отечественных шифраторов, и тогда же приход в криптографию замечательного ученого и организатора Владимира Александровича Котельникова", - сказал Столпаков.
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Криптографический "фронт" войны
Очень трудно переоценить вклад всей предвоенной работы криптографов в последующее обеспечение защиты информации в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул Столпаков.
"Прежде всего, следует сказать о криптографическом фронте Второй мировой войны, на котором в интеллектуальной схватке сошлись противоборствующие стороны. Тайный криптографический фронт был не менее важен, чем горячие фронты, поскольку общий военный успех был невозможен без победы на этом фронте", - отметил собеседник агентства.
По словам Столпакова, во время Второй мировой войны криптографический "фронт" начинался за тысячи километров от линий боевого соприкосновения.
"Криптографы противоборствовавших сторон проделали гигантскую работу по обеспечению безопасности проводной связи и радиосвязи для военных и гражданских нужд в масштабах значительной части земного шара. И советские криптографы, несомненно, победили на своем участке общего с союзниками криптографического фронта", - добавил Столпаков.
Уже в самый тяжелый, начальный период Великой Отечественной войны, перед Московской битвой, советские специалисты сумели наладить дешифрование японских правительственных телеграмм.
"Знание их содержания позволило руководству СССР принять решение о переброске под Москву крупных воинских сил в октябре-ноябре 1941 года. Среди этих войск были 10 хорошо обученных и не знавших горечи отступления дивизий с Дальнего Востока и из Забайкалья, по тысяче танков и самолетов", - пояснил Столпаков.
"Конечно, это одновременно и подвиг железнодорожников: гитлеровцы были уверены в неосуществимости столь быстрой массовой переброски войск через всю страну. Таков результат лишь одного успеха на криптографическом фронте – успеха, достигнутого Борисом Алексеевичем Аронским, Сергеем Семеновичем Толстым и их помощниками. Заметим, что Аронский и Толстой - из числа первых выпускников шифровальных курсов, организованных Спецотделом в начале 1920-годов", - добавил историк криптографии.
По словам Столпакова, в полевой боевой обстановке противник применял более простые криптографические средства: кодирование, простую замену. "В этих условиях трудно переоценить роль основных формирований фронтовой радиоразведки – радиодивизионов ОСНАЗ (особого назначения). В их состав входили и дешифровальные отделения", - сказал Столпаков.
Именно им удалось своевременно обнаружить выход итальянских и румынских частей на замену немецких войск северо-западнее и южнее Сталинграда, где и началось 19 ноября 1942 года победное контрнаступление Красной Армии, решившее исход битвы за Сталинград и ставшее переломным моментом во всей Второй мировой войне, отметил историк. К концу ноября 1942 года советские дешифровальщики сумели прочитать свыше 50 тысяч одних только немецких шифртелеграмм.
"Следует упомянуть и об аппаратуре засекречивания телефонных переговоров, недоступной для дешифрования противником и впервые широко примененной на полях Курской битвы в 1943 года. Тогда командующие фронтами и армиями смогли в полевых условиях связываться и с друг другом, и со Ставкой, сообщая при этом секретную информацию. Это было выдающееся научно-техническое достижение, связанное с именем Владимира Котельникова", - добавил Столпаков.
Усложнение новых задач
Поле деятельности криптографов резко расширилось уже в первые послевоенные годы в связи с появлением технических возможностей для установления радио- и электронного контроля земной поверхности, отмечает собеседник агентства. В это время главной задачей для криптографов было создание физико-математических моделей шифровальной техники.
"Представьте себе сложно устроенную аппаратуру. Как ее анализировать? Нужно создать математические модели ее работы – причем в виде систем сложнейших уравнений, но которые можно обсчитывать", - поясняет Столпаков. "Далее, надо принимать во внимание, что аппаратура действует в реальных условиях, то есть сигнал, выходящий из нее, распространяется в пространстве, в определенной среде, обладающей теми или иными меняющимися свойствами. Таким образом, в дело вступает уже и физика. И это усложняет задачи моделирования", - добавляет собеседник агентства. По словам Столпакова, именно Владимир Котельников оказался тем ученым, кто "подружил" в криптографическом деле математику и физику.
Но и это были еще не все основные задачи. "Чего добивается криптографическая аппаратура? Чтобы выход сигнала в пространство выглядел случайным процессом, чтобы никто посторонний не увидел здесь никакой закономерности. Поэтому надо создавать так называемые алгоритмы проверки на случайность, это тоже большое направление, которое начало активно развиваться в 1940-е годы", - отмечает Столпаков.
"Наконец, для расчетов моделей нужна вычислительная техника. Значит, требуется создание вычислительных машин. В общем, трудно представить себе другое направление, где для математиков возникало бы столько разнообразных практических задач", - добавляет собеседник агентства.
Шифры и ракетно-ядерный щит
По мнению Столпакова, уместно провести параллели между развитием в СССР криптографии после войны и создание советского ракетно-ядерного щита.
"Более того, связь между атомным и ракетным проектами с одной стороны и криптографией – с другой стороны была подмечена и всецело поддержана руководством нашей страны во главе со Сталиным", - сказал специалист.
В послевоенные годы было жизненно важным держать в приоритете ракетно-ядерную проблематику и задачи защиты информации, отметил Столпаков. "Ведь если управление ракетно-ядерным щитом будет доступно кому-то извне, то смысла в таком щите просто не будет. Таким образом, одну стратегическую, оборонную задачу нельзя было решить без второй стратегической задачи, связанной с криптографией", - пояснил собеседник агентства.
"Поэтому фигура Владимира Александровича Котельникова совершенно по праву может считаться символом нашей криптографии так же, как Игорь Васильевич Курчатов – символом атомного проекта, а Сергей Павлович Королев – символом ракетно-космической отрасли", - подчеркнул Столпаков.
И вскоре после войны было активизировано создание стойкой к дешифрованию секретной телефонии, высокоскоростных шифраторов, а затем состоялся и постепенный выход советской криптографии на передовые позиции в мире. Необходимым условием таких преобразований стала "математизация" криптографии, связанная с привлечением к созданию и глубокому анализу работы шифрмашин сильных математиков из Академии наук СССР и вузов, рассказал Столпаков. Эти ученые активно участвовали в составлении учебных программ, а также в подготовке молодого пополнения криптографов.
В эти годы была переосмыслена ценность интеллектуального наследия дореволюционной России, ставшего базой многих достижений советского времени, добавил Столпаков. По его словам, огромную роль в дальнейшем развитии советской криптографии сыграли такие выдающиеся математики, как Андрей Марков, Александр Ляпунов, Андрея Колмогоров.
Организационная структура криптографической службы претерпела изменения - в 1949 году было создано Главное управление специальной связи при ЦК ВКП(б). "Это означало, что криптографическая служба подчинялась непосредственно политическому руководству страны. Правда, с 1954 года главная часть криптографической службы страны стала именоваться 8-м Главным управлением Комитета государственной безопасности СССР. Так было вплоть до 1991 года", - сказал Столпаков.
Криптография для цифровизации
Распад СССР и возникновение нового российского государства кардинальным образом изменили и сложившийся порядок в системе защиты информации, отмечает собеседник агентства. "Применение криптографии вышло за рамки защиты государственных секретов. Частный сектор, в первую очередь, финансовый, сильно нуждался в обеспечении безопасности обрабатываемых данных", - поясняет Столпаков.
"Многие помнят историю с фальшивыми авизо в начале 1990-х годов прошлого века, когда мошенники договаривались с работником какого-либо банка, чтобы он напечатал платежный документ на некоторую сумму и отправил его в Центральный банк, после чего оставалось только получить деньги и вывести их через фирмы-однодневки", - говорит Столпаков.
В пресс-релизе Главного управления Центрального банка России по Москве от 13 сентября 1995 года говорилось, что "с декабря 1992 года по сентябрь 1995 года в московских расчетно-кассовых центрах было выявлено около 2900 фальшивых авизо на общую сумму более 800 миллиардов рублей". "Именно оперативное внедрение средств криптографической защиты информации в расчетно-кассовых центрах Центрального банка России позволило остановить поток фальшивых документов", - подчеркивает Столпаков.
"В это же время в России были созданы первые стандарты электронной подписи и функции хэширования, которые заложили технологическую основу привычных нам сейчас электронного документооборота и электронных услуг. Надо сказать, что Россия была одной из первых стран в мире, после США, которая разрабатывала национальные криптографические стандарты", - отмечает собеседник агентства.
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Что касается дня сегодняшнего, то при организации защиты информации центральное место принадлежит именно криптографии, подчеркивает Столпаков. "Мы даже с вами не задумываемся, производя привычные действия, наподобие просмотра социальной сети или отправки сообщения в мессенджере, что в этот момент выполняется целый набор криптографических алгоритмов и протоколов, который обеспечивает безопасность нашего с вами общения", - говорит историк.
"Надо отметить, что криптография постоянно развивается в соответствии с развитием средств обработки информации. И если ранее появление криптосистем с открытым ключом способствовало широкому распространению криптографических методов защиты информации в самых разнообразных сферах человеческой деятельности, прежде всего в финансовой сфере, то сейчас криптография является основой для переноса самой человеческой деятельности в цифровую среду", - добавляет Столпаков.
По его словам, появление таких широко обсуждаемых сейчас понятий, как электронный документ, цифровой двойник, электронная медицинская карта и трудовая книжка были бы в принципе невозможны без существования криптографических методов защиты информации.
"Можно точно утверждать, что криптография — это основа построения доверия в формирующемся цифровом мире", - подчеркивает Столпаков.