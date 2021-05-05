https://ria.ru/20210505/ukraina-1731163259.html

Украинские радикалы объявили "охоту" на рэпера Басту

Украинские радикалы объявили "охоту" на рэпера Басту

Украинские националисты объявили награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василий Вакуленко) после его визита в Киев. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:50

2021-05-05T08:50

2021-05-05T08:50

культура

россия

юлия чичерина

правый сектор

баста (василий вакуленко)

валерия (алла перфилова)

республика крым

севастополь

оон

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинские националисты объявили награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василий Вакуленко) после его визита в Киев.В Сети появилось видео, на котором мужчина обращается к выходящему из ресторана музыканту, обвиняя его в выступлениях в "оккупированном" Крыму."Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?" — выкрикнул он.Бывший руководитель одесского отделения "Правого сектора"* Сергей Стерненко написал в Facebook, что за сведения о перемещениях Басты "неравнодушные граждане" готовы отдать около тысячи долларов. Другой активист заявил, что "досыплет" еще 200 долларов.В 2015 году на Украине обнародовали черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В их число попали выступавшие в Крыму или признававшие его российским артисты: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Перечень регулярно расширяется, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210222/ukraina-1598587884.html

https://ria.ru/20210428/krym-1730236949.html

россия

республика крым

севастополь

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия чичерина, правый сектор, баста (василий вакуленко), валерия (алла перфилова), республика крым, севастополь, оон, сергей пенкин, киев, украина