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Война в Сирии
https://ria.ru/20210505/udar-1731156356.html
Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии
Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии
Самолеты израильских ВВС нанесли удары по складу пластиковых изделий в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T03:41
2021-05-05T10:06
война в сирии
латакия (город)
сирия
израиль
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по складу пластиковых изделий в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА.Ранее, по сообщениям агентства, сирийские ПВО сработали в районе аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама при отражении ракетных ударов Израиля."Израильским ударам подвергся гражданский склад пластиковых изделий в пригороде Латакии", - пишет агентство.По сведениям сирийского государственного телеканала Ихбария, в результате инцидента погиб один мирный житель, двое ранены.Тем временем в полиции Латакии сообщили РИА Новости о трех раненых среди мирных граждан.Губернатор провинции Латакия, в свою очередь, сообщил, что в результате израильской атаки на гражданские объекты в провинции один человек погиб и шесть пострадали, передает госагентство САНА.Агентство со ссылкой на военный источник сообщает, что среди пострадавших - женщина и ребенок. В результате атаки был нанесен материальный ущерб.
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латакия (город), сирия, израиль, в мире

Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии

03:41 05.05.2021 (обновлено: 10:06 05.05.2021)
 
© REUTERS / SANAПоследствия ракетного удара по региону Латакия в Сирии
Последствия ракетного удара по региону Латакия в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / SANA
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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по складу пластиковых изделий в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
Ранее, по сообщениям агентства, сирийские ПВО сработали в районе аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама при отражении ракетных ударов Израиля.
"Израильским ударам подвергся гражданский склад пластиковых изделий в пригороде Латакии", - пишет агентство.
По сведениям сирийского государственного телеканала Ихбария, в результате инцидента погиб один мирный житель, двое ранены.
"Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате израильской атаки гражданского объекта в пригороде Латакии",- сообщает телеканал.
Тем временем в полиции Латакии сообщили РИА Новости о трех раненых среди мирных граждан.
Сирия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Губернатор провинции Латакия, в свою очередь, сообщил, что в результате израильской атаки на гражданские объекты в провинции один человек погиб и шесть пострадали, передает госагентство САНА.
Агентство со ссылкой на военный источник сообщает, что среди пострадавших - женщина и ребенок. В результате атаки был нанесен материальный ущерб.
 
Война в СирииЛатакия (город)СирияИзраильВ мире
 
 
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