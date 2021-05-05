https://ria.ru/20210505/udar-1731156356.html

Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии

Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии

Самолеты израильских ВВС нанесли удары по складу пластиковых изделий в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T03:41

2021-05-05T03:41

2021-05-05T10:06

война в сирии

латакия (город)

сирия

израиль

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БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по складу пластиковых изделий в провинции Латакия, сообщает сирийское государственное агентство САНА.Ранее, по сообщениям агентства, сирийские ПВО сработали в районе аль-Хаффа в провинции Латакия и Мисъяф в провинции Хама при отражении ракетных ударов Израиля."Израильским ударам подвергся гражданский склад пластиковых изделий в пригороде Латакии", - пишет агентство.По сведениям сирийского государственного телеканала Ихбария, в результате инцидента погиб один мирный житель, двое ранены.Тем временем в полиции Латакии сообщили РИА Новости о трех раненых среди мирных граждан.Губернатор провинции Латакия, в свою очередь, сообщил, что в результате израильской атаки на гражданские объекты в провинции один человек погиб и шесть пострадали, передает госагентство САНА.Агентство со ссылкой на военный источник сообщает, что среди пострадавших - женщина и ребенок. В результате атаки был нанесен материальный ущерб.

https://ria.ru/20210505/siriya-1731152714.html

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латакия (город), сирия, израиль, в мире