https://ria.ru/20210505/tigritsa-1731185557.html
Краснокнижную тигрицу Сандру в середине мая выпустят на волю в Приамурье
Краснокнижную тигрицу Сандру в середине мая выпустят на волю в Приамурье
Краснокнижную тигрицу по кличке Сандра выпустят на волю в Приамурье в середине мая, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:55
2021-05-05T12:55
2021-05-05T12:55
василий орлов (губернатор)
gps
амурская область
алексеевка
приморский край
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Краснокнижную тигрицу по кличке Сандра выпустят на волю в Приамурье в середине мая, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как уточняет правительство региона, Сандру отловили в мае 2020 года возле села Горноводное Приморского края, тогда истощенной хищнице было 9-10 месяцев, ее поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных, который находится в селе Алексеевка в Приморье. Сейчас, по заключению специалистов, Сандра готова к возвращению в дикую природу."Еще одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области. Надеюсь, краснокнижное животное у нас приживется, не уйдет из региона, а затем обзаведется потомством. Радует, что эксперты считают нашу Амурскую область подходящей территорией для обитания редкого хищника. Это значит, что экология региона, а также численность животных в наших лесах, на которых будет охотиться тигр, не вызывают у специалистов никаких опасений", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор напомнил охотникам Приамурья об уголовной ответственности за убийство краснокнижных животных."Браконьеры, от рук которых в прошлом году погиб тигр Павлик, сейчас находятся под судом. Это уголовное дело я контролирую лично", - добавил Орлов.Тигрицу Сандру перед выпуском на волю усыпят специальным препаратом в реабилитационном центре, это поможет животному пережить стресс из-за смены места жительства, на хищницу наденут ошейник с GPS-датчиком и в специальной клетке отвезут в Амурскую область.В Амурской области сейчас живут несколько амурских тигров, они обитают в лесах и не выходят к людям.
https://ria.ru/20210218/tigr-1598029005.html
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василий орлов (губернатор), gps, амурская область, алексеевка, приморский край, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Краснокнижную тигрицу по кличке Сандра выпустят на волю в Приамурье в середине мая, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Как уточняет правительство региона, Сандру отловили в мае 2020 года возле села Горноводное Приморского края
, тогда истощенной хищнице было 9-10 месяцев, ее поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных, который находится в селе Алексеевка в Приморье. Сейчас, по заключению специалистов, Сандра готова к возвращению в дикую природу.
"Еще одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области
. Надеюсь, краснокнижное животное у нас приживется, не уйдет из региона, а затем обзаведется потомством. Радует, что эксперты считают нашу Амурскую область подходящей территорией для обитания редкого хищника. Это значит, что экология региона, а также численность животных в наших лесах, на которых будет охотиться тигр, не вызывают у специалистов никаких опасений", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Губернатор напомнил охотникам Приамурья об уголовной ответственности за убийство краснокнижных животных.
"Браконьеры, от рук которых в прошлом году погиб тигр Павлик, сейчас находятся под судом. Это уголовное дело я контролирую лично", - добавил Орлов.
Тигрицу Сандру перед выпуском на волю усыпят специальным препаратом в реабилитационном центре, это поможет животному пережить стресс из-за смены места жительства, на хищницу наденут ошейник с GPS-датчиком и в специальной клетке отвезут в Амурскую область.
В Амурской области сейчас живут несколько амурских тигров, они обитают в лесах и не выходят к людям.