https://ria.ru/20210505/tigritsa-1731185557.html

Краснокнижную тигрицу Сандру в середине мая выпустят на волю в Приамурье

Краснокнижную тигрицу Сандру в середине мая выпустят на волю в Приамурье

Краснокнижную тигрицу по кличке Сандра выпустят на волю в Приамурье в середине мая, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:55

2021-05-05T12:55

2021-05-05T12:55

василий орлов (губернатор)

gps

амурская область

алексеевка

приморский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731185193_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09a8e45dad752e814f69ec350f402ea0.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 мая – РИА Новости. Краснокнижную тигрицу по кличке Сандра выпустят на волю в Приамурье в середине мая, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как уточняет правительство региона, Сандру отловили в мае 2020 года возле села Горноводное Приморского края, тогда истощенной хищнице было 9-10 месяцев, ее поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных, который находится в селе Алексеевка в Приморье. Сейчас, по заключению специалистов, Сандра готова к возвращению в дикую природу."Еще одну тигрицу выпустят в мае в Амурской области. Надеюсь, краснокнижное животное у нас приживется, не уйдет из региона, а затем обзаведется потомством. Радует, что эксперты считают нашу Амурскую область подходящей территорией для обитания редкого хищника. Это значит, что экология региона, а также численность животных в наших лесах, на которых будет охотиться тигр, не вызывают у специалистов никаких опасений", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор напомнил охотникам Приамурья об уголовной ответственности за убийство краснокнижных животных."Браконьеры, от рук которых в прошлом году погиб тигр Павлик, сейчас находятся под судом. Это уголовное дело я контролирую лично", - добавил Орлов.Тигрицу Сандру перед выпуском на волю усыпят специальным препаратом в реабилитационном центре, это поможет животному пережить стресс из-за смены места жительства, на хищницу наденут ошейник с GPS-датчиком и в специальной клетке отвезут в Амурскую область.В Амурской области сейчас живут несколько амурских тигров, они обитают в лесах и не выходят к людям.

https://ria.ru/20210218/tigr-1598029005.html

амурская область

алексеевка

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов (губернатор), gps, амурская область, алексеевка, приморский край, общество