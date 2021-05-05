https://ria.ru/20210505/sud-1731244871.html

Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google

Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google

Судебный участок района Таганский в Москве назначил на 25 и 27 мая, а также на 1 июня рассмотрение 22 протоколов о систематическом неудалении противоправной... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T22:42

2021-05-05T22:42

2021-05-05T22:42

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

twitter

технологии

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве назначил на 25 и 27 мая, а также на 1 июня рассмотрение 22 протоколов о систематическом неудалении противоправной информации против компаний Google, Facebook и Twitter, сообщили РИА Новости в суде.Протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы)."Восемь протоколов в отношении Facebook назначены к рассмотрению на 25 мая, в этот же день рассмотрят еще три протокола в отношении GOOGLE LLC. Шесть протоколов в отношении Twitter в свою очередь назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении GOOGLE LLC рассмотрят 1 июня", - сказали в суде. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210505/tiktok-1731238638.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии