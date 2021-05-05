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Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google
Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google
Судебный участок района Таганский в Москве назначил на 25 и 27 мая, а также на 1 июня рассмотрение 22 протоколов о систематическом неудалении противоправной... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T22:42
2021-05-05T22:42
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
twitter
технологии
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве назначил на 25 и 27 мая, а также на 1 июня рассмотрение 22 протоколов о систематическом неудалении противоправной информации против компаний Google, Facebook и Twitter, сообщили РИА Новости в суде.Протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы)."Восемь протоколов в отношении Facebook назначены к рассмотрению на 25 мая, в этот же день рассмотрят еще три протокола в отношении GOOGLE LLC. Шесть протоколов в отношении Twitter в свою очередь назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении GOOGLE LLC рассмотрят 1 июня", - сказали в суде. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии

Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google

22:42 05.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Судебный участок района Таганский в Москве назначил на 25 и 27 мая, а также на 1 июня рассмотрение 22 протоколов о систематическом неудалении противоправной информации против компаний Google, Facebook и Twitter, сообщили РИА Новости в суде.
Протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы).
"Восемь протоколов в отношении Facebook назначены к рассмотрению на 25 мая, в этот же день рассмотрят еще три протокола в отношении GOOGLE LLC. Шесть протоколов в отношении Twitter в свою очередь назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении GOOGLE LLC рассмотрят 1 июня", - сказали в суде. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей.
Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 20:42
Суд в Москве рассмотрит еще один протокол о штрафе в отношении TikTok
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
 
GoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваTwitterТехнологии
 
 
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