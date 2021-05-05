https://ria.ru/20210505/sputnik-1731247798.html
Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"
Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T23:45
2021-05-05T23:45
2021-05-05T23:50
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
гватемала (республика)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405320_0:168:2656:1662_1920x0_80_0_0_a912a25739aa9d32900ef7ff4b180e2d.jpg
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны."Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в конце февраля.В настоящий момент власти Гватемалы используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sputnik-1731121918.html
гватемала (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405320_109:0:2548:1829_1920x0_80_0_0_868bedbe9159df4995863a094a0648ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , гватемала (республика), в мире