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Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"
Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T23:45
2021-05-05T23:50
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
гватемала (республика)
в мире
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны."Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в конце февраля.В настоящий момент власти Гватемалы используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sputnik-1731121918.html
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российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , гватемала (республика), в мире

Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"

23:45 05.05.2021 (обновлено: 23:50 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкНовая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу
Новая партия вакцины Sputnik V прибыла в Венесуэлу - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны.
"Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 17:44Сказано в эфире
"Обидно за украинцев". Эксперт о заявлении в Киеве про "Спутник V"
Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в конце февраля.
В настоящий момент власти Гватемалы используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaГватемала (республика)В мире
 
 
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