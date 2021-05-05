https://ria.ru/20210505/sputnik-1731247798.html

Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"

Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T23:45

2021-05-05T23:45

2021-05-05T23:50

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

гватемала (республика)

в мире

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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины против COVID-19 разработки института Гамалеи была поставлена в Гватемалу, сообщили в МИД страны."Первая партия вакцин "Спутник V" уже прибыла в Гватемалу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в конце февраля.В настоящий момент власти Гватемалы используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/sputnik-1731121918.html

гватемала (республика)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , гватемала (республика), в мире