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В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19

В России за сутки подтверждены 360 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 111 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:03

2021-05-05T11:03

2021-05-05T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

самарская область

пермский край

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 360 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 111 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 360 смертей... За весь период по России умерло 111 895 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 33, Пермском крае и Самарской области - по 15.

москва

самарская область

пермский край

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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