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В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19
В России за сутки подтверждены 360 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 111 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:03
2021-05-05T11:03
2021-05-05T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
самарская область
пермский край
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 360 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 111 895, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 360 смертей... За весь период по России умерло 111 895 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 33, Пермском крае и Самарской области - по 15.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, самарская область, пермский край, санкт-петербург